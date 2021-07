Alzheimer: GSK acquista anticorpi di Alector

GSK si accorda con Alector, biotech americana, nell’ambito di una collaborazione per sviluppare due anticorpi monoclonali per Alzheimer e Parkinson

GlaxoSmithKline ha accettato di pagare 700 milioni di dollari in anticipo ad Alector, una biotech di San Francisco, nell’ambito di una collaborazione per sviluppare due anticorpi monoclonali per una serie di condizioni neurodegenerative, tra cui il morbo di Alzheimer e di Parkinson. Come parte dell’accordo, Alector avrà diritto a ricevere fino a un ulteriore $1,5 mld in sviluppo clinico, pagamenti di pietre miliari relativi al lancio commerciale e normativo.

Hal Barron, Chief Scientific Officer e Presidente R&D, GSK, ha detto: “La nostra attenzione per la genetica umana e la scienza del sistema immunitario ci fornisce intuizioni uniche sul potenziale di obiettivi come la progranulina per aiutare i pazienti con una serie di malattie neurodegenerative. Lavorare con gli scienziati di classe mondiale di Alector ci permetterà di studiare il potenziale di queste terapie immuno-neurologiche per aiutare i pazienti con demenza frontotemporale, una malattia devastante senza alcun trattamento attualmente approvato, così come esplorare la capacità di aiutare i pazienti con altre malattie neurodegenerative, come la SLA, il Parkinson e l’Alzheimer”.

Le società fanno sapere che la transazione riguarda AL001 e AL101, che sono progettati per elevare i livelli di progranulina (PGRN), un regolatore chiave dell’attività immunitaria nel cervello con collegamenti genetici a molteplici disturbi neurodegenerativi. L’arruolamento è attualmente in corso in uno studio di fase III di AL001 in persone a rischio o con demenza frontotemporale (FTD) a causa di una mutazione del gene PGRN.

Il farmaco è anche valutato in uno studio di Fase II in pazienti sintomatici FTD con una mutazione nel gene C9orf72 e si prevede che entri nella fase intermedia di sviluppo per la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nella seconda metà. Nel frattempo, AL101 è in una sperimentazione di fase Ia ed è progettato per trattare i pazienti affetti da malattie neurodegenerative più prevalenti.

Secondo l’accordo, Alector condurrà lo sviluppo clinico globale di AL001 e AL101 attraverso la fase II di proof-of-concept, dopo di che le società condivideranno le responsabilità di sviluppo per tutti gli studi clinici in fase avanzata.