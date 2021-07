Walking alone è il brano d’esordio di Helmet Project

Walking Alone… camminando da solo verso un rifugio interiore, verso una dimensione in cui l’inconscio, le paure, le incertezze dettate da un momento “storico” possono trovare una luce. E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Isulafactory, il brano d’esordio di un giovanissimo musicista siciliano che si cela dietro il nome d’arte Helmet Project, in cui la sola identità è la sua musica. Il singolo esprime lo stato d’animo di un adolescente che attraverso le sette note cerca le risposte e le motivazioni che neanche gli adulti riescono a volte a dare. Rappresenta tutti i giovani che durante il periodo duro della quarantena hanno dovuto adattarsi ad una nuova realtà sociale.

Walking Alone anticipa l’album “Quarantine Mood”, in uscita a fine 2021 per Isulafactory/Lizard Records. Un brano jazz-rock strumentale, quasi un esperimento adolescenziale, in cui i suoni elettronici creati dal synth si amalgamano armoniosamente con quelli analogici dello xilofono, delle percussioni e da tutti gli altri strumenti che lo stesso musicista ha suonato in tutti brani che andranno a comporre l’album ad eccezione dei fiati. Le percussioni come la marimba e lo xilofono e la classica batteria sono la colonna portante delle composizioni dell’intero progetto.

Waling Alone è stata composta durante il primo lockdown ed è il primo atto di un percorso iniziato agli inizi del 2020, in cui il musicista esprime tutta la sua capacità compositiva nonostante la giovanissima età.