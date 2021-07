Arcuri consulente del governo: Meloni perplessa

L’ex Commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri torna a Palazzo Chigi come consulente, Meloni di Fratelli d’Italia: “Siamo su scherzi a parte?”

“Il Governo Draghi richiama in servizio Domenico Arcuri per aiutare Palazzo Chigi a spendere meglio alcuni fondi. Ma siamo su ‘Scherzi a parte’? Non può essere vero che il Governo abbia affidato un compito così delicato ad uno dei protagonisti nella disastrosa gestione della pandemia. Un signore che ha speso malissimo i soldi degli italiani destinati all’emergenza, che ha perso mesi nella progettazione delle inutili e costosissime primule invece di organizzare una efficiente campagna vaccinale e che ha lasciato dietro di sé una gestione a dir poco opaca”, scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, commentando il ritorno sulle scena politica dell’ex commissario per l’emergenza Covid durante il governo Conte bis.

Come riferisce la Dire (www.dire.it) secondo ‘Il Giornale’, Arcuri sarebbe stato segnalato per questo ruolo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, che avrebbe stipulato a marzo 2021 una convenzione da 4 milioni di euro con Invitalia.