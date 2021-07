Young Dice online con il brano “Muévelo Mami”

“Muévelo Mami” è il nuovo singolo del giovane artista Young Dice. Il brano parla dell’estate appena arrivata dopo un anno così particolare

La canzone è guidata dalla spensieratezza, dalle emozioni momentanee e dalla voglia di buttarsi senza preoccuparsi del livido che potrebbe uscirne il giorno dopo.

“Muévelo Mami” è quindi un brano dal sapore estivo, che ha l’obiettivo di portare l’ascoltatore a muoversi a tempo, a cantare a squarciagola, amare ed essere felici.

BIOGRAFIA

Andrea, in arte Young Dice. Da sempre diverso dai compagni, dagli amici, da chi gli è attorno, riserva in sé grandi ambizioni, rimaste anche dopo che gli è stato portato via il sogno di giocare a basket. Nella musica ha trovato la salvezza, il suo benessere e il suo massimo obiettivo di vita per dare colore ad un futuro in apparenza grigio.

Non è stata infatti casuale la scelta del nome: “dice” letteralmente “dado”, perché è ciò che vorrebbe essere nella musica per avere più facce, essere versatile e dalle molteplici sfaccettature. Non si definisce perciò banalmente rapper, ma Artista, per realizzare semplicemente ciò che in quel momento sente, senza distinzione di genere.

