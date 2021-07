Salvini si è vaccinato: l’indizio sui social

Salvini si è vaccinato: nella foto si intravede il QR Code e il logo di Regione Lombardia, la conferma della Lega

Matteo Salvini su Instagram che prende un caffè. In basso a destra un foglio dove si notano un Qr code e il logo di Regione Lombardia. Nell’immagine un bar che sembra quello della “Fabbrica del Vapore”, uno degli hub vaccinali più importanti di Milano. E sorge una domanda: il leader della Lega, dopo settimane di tira e molla si è vaccinato?

Nel pomeriggio di ieri, spiega la Dire (www.dire.it), fonti della Lega di Milano confermano la notizia anticipata dalla ‘Dire’ che il segretario del Carroccio Matteo Salvini si è vaccinato questa mattina al centro vaccinale allestito alla Fabbrica del Vapore, nel capoluogo lombardo.

E BURIONI SI COMPLIMENTA CON IL LEADER DELLA LEGA

“Si può non essere d’accordo con Matteo Salvini, ma è il leader di un grande partito e il riferimento per molti cittadini. Lo ringrazio di cuore per avere dato il buon esempio in questa lotta comune contro il virus per riconquistare tutti insieme la libertà“. Lo scrive su Twitter il professore di Virologia all’Università San Raffaele, Roberto Burioni, che si complimenta per la vaccinazione effettuata dal leader leghista questa mattina a Milano.