Rally Città di Arezzo: iscrizioni ancora aperte

Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina: ultimi giorni per le iscrizioni alla gara in programma nel weekend 6-8 agosto

Ultimi giorni di iscrizioni aperte per il 15° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, il termine ultimo per aderire alla sfida proposta da Valtiberina Motorsport per il 6-7-8 agosto.

La competizione sarà la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) e sarà estremamente articolata perché avrà diverse titolazioni: Campionato Italiano Rally Terra Storico, avrà validità per il tricolore Cross Country Rally “Side by Side” (sesta prova), sarà seconda gara per il Tour European Rally Series moderno e historic e altresì sarà l’atto finale del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021.

Dal primo giorno di iscrizioni aperte si è registrato un picco alto di accessi al sito web di riferimento della gara, tante anche le telefonate, tanto fermento tra gli addetti ai lavori ed anche tra gli appassionati. Dopotutto, lo scenario che questo rally proporrà è unico, tornando sulle strade che hanno fatto la storia del rallismo mondiale, a cavallo tra il senese e l’aretino. Sono dunque partite al meglio, le iscrizioni con già tante adesioni recapitate, di alta qualità sia per “nomi” che per vetture, il che fa già pensare ad un confronto sulle strade di alto livello, sia “storico” che “moderno”.

AGEVOLAZIONI SULLA TASSA DI ISCRIZIONE

Come nel 2020 Valtiberina Motorsport “strizza l’occhio” alla base del rallismo, ed è per questo che sono previsti bonus partecipazione che verranno riservati ai concorrenti delle vetture delle seguenti classi: A7/N3/A6/A5/N2/N1/N0/A0/K0/K9 e relative classi PROD. E/S.

Sono otto, le Prove Speciali previste, ovviamente su strada bianca, per un totale di 84 Km cronometrati sui circa 500 dell’intero tracciato che andrà a svilupparsi tra l’aretino ed il senese, territori ad alta ispirazione e passione rallistica, mèmori di grandi storie di sport.

PROGRAMMA UFFICIALE

ISCRIZIONI

Apertura: 07 luglio 2021

Chiusura: 28 luglio 2021

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA – MATERIALI (per tutti gli equipaggi)

Giovedì 5 agosto 2021 dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Venerdi 6 agosto 2021

dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Venerdì 6 agosto 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ( riservato WRC Legendary, All Stars, Tuscany Green ) presso Asciano – Centro “Le Piramidi” , Via Martiri della Libertà 53

CENTRO ACCREDITI – DISTRIBUZIONE MATERIALI – PASS

presso Asciano – Centro “Le Piramidi” – Via Martiri della Libertà 53

Giovedì 5 agosto 2021 dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Venerdi 6 agosto 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 Sabato 7 agosto 2021 dalle ore 7.00 alle ore 12.30

DIREZIONE GARA

Apertura Giovedì 5 agosto 2021 dalle ore 15.00 Chiusura Domenica 8 agosto 2021 alle ore 22.00

presso Hotel Continentale – Arezzo, Piazza Guido Monaco 7

SALA STAMPA

presso Parco Assistenza – Via Enrico Lansel, AREZZO

Venerdì 6 agosto 2021 dalle 16.00 alle 20.00

Sabato 7 agosto 2021 dalle 8.00 alle 22.00

Domenica 8 agosto 2021 dalle 7.00 alle 19.00

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Venerdì 6 agosto 2021 dalle 9.00 alle 17.00

APERTURA PARCO ASSISTENZA

Venerdì 6 agosto 2021 dalle ore 15.00

Arezzo – La Carbonaia, Via Enrico Lansel

APERTURA AREA SERVICE SHAKEDOWN

Venerdì 6 agosto 2021 dalle ore 17.00

Asciano – Stadio di Asciano, Via Achille Grandi

VERIFICHE TECNICHE

Sabato 7 agosto 2021 dalle 7.00 alle 10.30

Asciano – Stadio di Asciano, via Achille Grandi

SHAKEDOWN

Sabato 7 agosto 2021 dalle 7.30 alle 11.00 Asciano – Km 2.5

Partenza – Asciano : sabato 7 agosto dalle ore 13.30

Riordino Notturno “IN” – Arezzo: sabato 7 agosto dalle ore 21.00

Riordino Notturno “OUT” – Arezzo: domenica 8 agosto dalle ore 7.00

Arrivo Finale – Arezzo domenica 8 agosto dalle ore 17.30

#RallyCittàdiArezzoCreteSenesiValtiberina2021 #CIRallyTerra #RacedayRallyTerra #TerSeries #Rally #motorsport #rallypassion #terra #crete #Arezzo #Asciano #Anghiari #PieveSantoStefano #Siena #gravel

VALTIBERINA MOTORSPORT

Contatti e Info Gara:

Segreteria Organizzativa info@valtiberinamotsport.it

www.valtiberinamotorsport.it

www.terseries.com

www.raceday.it