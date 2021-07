“Notti No” è la nuova canzone di Gioele feat Zenit

Gioele online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Notti No”: un brano che parla d’amore, un amore bello e cattivo come un temporale estivo

Gioele è online con “Notti No” un brano romantico, sentimentalmente coinvolgente.

“Notti No” è un brano che parla d’amore, un amore bello e cattivo come un temporale estivo, effimero come può essere un fiore e troppo breve e fragile come un ibisco.

Gioele in “Notti No” ci mette davanti alla scelta d’amare e di dannarsi l’anima sgretolandola, per poi riflettere sulla scia dei propri errori. “Notti No” è una canzone di un nuovo percorso musciale sia nel testo che nelle sonorità eseguite in collaborazione con Zenit.

BIOGRAFIA

Gioele, classe ‘00 si affaccia al mondo della musica all’età di 5 anni giovanissimo.

Suona chitarra e pianoforte con cui si accompagna e ispirato dalle esperienze della sua adolescenza riminese, scrive le prime canzoni all’età di 15 anni. Nel pieno della pandemia, ha l’occasione d’incontrare Zenit, suonando con Random nel video acustico di “Sono Un Bravo Ragazzo Un Po’ Fuori Di Testa” e accompagnandolo in alcuni live. Con Zenit produttore già affermato, scoppia una scintilla e nasce un’intesa su cui si baserà il primo progetto ufficiale di Gioele.

