Ludovica Mascheroni apre nel Quadrilatero della Moda

Ludovica Mascheroni apre a settembre 2021 “L’Appartamento”, la sua prima boutique nel Quadrilatero della Moda a Milano

Ludovica Mascheroni, azienda italiana specializzata in arredamento e abbigliamento di alta gamma, aprirà a settembre 2021 la sua prima boutique/showroom, al civico 13 di Via Gesù, nel Quadrilatero della moda e del lusso di Milano.

Il progetto si chiama “L’Appartamento” e consacra definitivamente la doppia anima del brand Ludovica Mascheroni: home decor e couture di lusso, in constante dialogo e continua contaminazione.

Un unico concept in un unico indirizzo, dove il bello, il ben fatto, l’eccellenza, l’artigianalità italiana e la grande attenzione ai dettagli trovano la loro massima espressione.

Non un semplice negozio, ma una vera e propria casa, un appartamento dove trovare capi e pezzi unici realizzati dalle sapienti mani degli artigiani dell’azienda. Tutto può essere realizzato su misura, dagli abiti all’arredo, per offrire il massimo della personalizzazione. Un’esperienza da vivere con il giusto tempo, senza fretta e a 360 gradi, immersi in un’atmosfera accogliente, capace di coccolare e soddisfare anche il cliente più esigente.

«L’abbigliamento e la casa sono il biglietto da visita di una persona. Offrire la nostra idea di casa e la nostra idea di abbigliamento è l’obiettivo che ci poniamo con l’apertura della boutique in Via Gesù. Abbiamo voluto chiamare questo progetto “L’Appartamento” perché, proprio come in un’abitazione, è possibile trovare sia abiti che elementi di arredo e perché qui vogliamo trasmettere la sensazione di entrare non in un semplice negozio ma in una vera e propria casa», sottolinea Fabio Mascheroni, proprietario e fondatore del brand insieme alla moglie Roberta Caglio.

La boutique di Ludovica Mascheroni si sviluppa su tre livelli per un totale di 250 metri quadrati ed è stata pensata e progettata come un appartamento. Ogni piano è caratterizzato da un’essenza di legno diversa: rovere, acero e cedro. Al piano terra, dove il rovere è protagonista, l’abbigliamento uomo e donna, oltre che gli arredi più iconici del brand. Al primo piano, dove spicca l’acero, uno spazio esclusivamente dedicato all’abbigliamento donna con la suite che all’occorrenza diventa camerino di prova, lo spazio dining con una cucina a scomparsa e lo spazio living con sofà, poltrone e un nuovo modello di libreria domotica, oltre che una boiserie artistica. Infine, nel basement, dove sarà il cedro a caratterizzare gli ambienti, uno spazio dedicato all’abbigliamento maschile, con armadi e cabine armadio e uno spazio lounge con mobile bar e tisaneria.

Tutto, dagli elementi di arredo agli abiti, è realizzato a mano e firmato Ludovica Mascheroni.

«Abbiamo lavorato a lungo a questo progetto – commentano Fabio Mascheroni e Roberta Caglio – e finalmente a settembre apriremo. È una data importante per noi, non solo perché andiamo a consolidare un percorso aziendale, ma anche perché settembre sarà un mese di rinascita, una nuova epoca in cui ci auguriamo di vivere da protagonisti con la nostra idea di manifattura e artigianalità, con la nostra filosofia che si basa su elementi di grande pregio e altissima qualità. Milano e la sua allure ci permetterà di aprirci ancora di più a un mercato italiano e internazionale amante dell’eleganza sofisticata e del Made in Italy».

La nuova boutique sarà inoltre l’occasione per presentare il nuovo logo del brand e una collezione votata al rito della conservazione, in cui spiccano il kit del cucito, il baule sanificatore per maglioni e gli scrigni in diverse essenze per conservare la maglieria: «Per noi, il mondo del design e della couture sono in continuo dialogo, una contaminazione tra due dimensioni che ha come base il ben fatto in Italia, l’attenzione ai più piccoli dettagli, la realizzazione di progetti che non solo creino capi di abbigliamento di alta fattura ma anche elementi destinati alla loro conservazione per farli durare nel tempo, capaci di diventare eleganti oggetti di arredo».