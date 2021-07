Inail: stop a validazione straordinaria dei Dpi

La legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione, con modificazioni, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021, ha disposto, all’art. 11 del decreto legge, la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’allegato 2, nel quale è stato soppresso il riferimento all’art. 15, co. 1, del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020.

E’ cessata, pertanto, la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi) attribuita a Inail. Il servizio online “Art.15 Validazione DPI” non è più attivo per l’inoltro di nuove richieste e resta disponibile solo per la consultazione.