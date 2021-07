I Rio Sacro tornano con il singolo “Radio Notte”

Fuori in digitale “Radio Notte”, il brano che anticipa il nuovo album dei Rio Sacro, in uscita il prossimo autunno per Alter Erebus press & label

“Rio Sacro” è un duo di musica strumentale composto da Edoardo Commodi e Norberto Becchetti. Due chitarre che indagano sulla definizione di musica d’ambiente, fra blues mediterranei, melodie popolari, twang esotici e ritmi latini.

“Atmosfera notturna dominata da un riff di chitarra baritona, un tema ricorrente, una voce, l’eco di una melodia del passato, forse di un ricordo – raccontano i Rio Sacro. C’è uno swing nel passo, a tratti più marcato, e conduce ad una stasi dalla quale si riparte con un altro piglio, lo scenario cambia, ci sono delle interferenze, la notte si fa più nera, più “africana”, ma alla fine si torna a casa.”

Il “Rio Sacro” è la sacralità dell’incontro e la condivisione di esperienze, per questo, nel Rio Sacro, non c’è solo chi suona, ma anche e soprattutto chi ascolta e chi condivide il rituale.

BIO

I ’Rio Sacro’ sono un duo principalmente strumentale nato dall’incontro fra Edoardo Commodi e Norberto Becchetti, chitarristi e compositori dalle differenti esperienze musicali, uniti dalla comune passione nei confronti di tutta la musica che vuole evocare spazi e contesti.

Il nome è preso dalla valle del ‘Rio Sacro’, luogo realmente esistente dell’Appennino centrale, che in questo caso viene interpretato come simbolo di un percorso individuale e collettivo, come l’acqua di un ruscello di montagna che incede adattandosi alla morfologia del terreno per andare ad unirsi ad altri affluenti. Infatti i ‘Rio Sacro’ sono di base un duo, ma tutto è pensato per essere anche un laboratorio aperto ad altri musicisti, sia per quanto riguarda le cose in studio, che per l’attività live.

A fine 2020 vengono pubblicate tre brani sotto forma di Live Session, realizzate alla Pepita Studio di Gualdo Tadino nell’Agosto dello stesso anno. Materiale disponibile su YouTube che vede la presenza di Giulio Catarinelli al basso e Jacopo Baldinelli alla batteria.

A Febbraio 2021 la band firma il contratto con l’etichetta discografica ‘Alter Erebus Press&Label’, tramite la quale verrà pubblicato il primo disco di composizioni inedite dal titolo omonimo in uscita a Settembre 2021, registrato alla ‘Pepita Studio’ e prodotto da Edoardo Commodi, Norberto Becchetti e Giulio Catarinelli. Un lavoro discografico di composizioni dal gusto cinematico con un chiaro impianto melodico, affiancato a sonorità exotic/mediterranea.

I ‘Rio Sacro’, oltre alla produzione della propria musica e all’attività concertistica, scrivono e arrangiano musica per conto terzi.

Il brano “Pastorale” è stato scelto in una scena del Docufilm “L’Ennesimo Compleanno” scritto e diretto della regista e attrice Eleonora Cecconi, nel quale i Rio Sacro fanno un cameo comparendo in una scena del DocuFilm.

Alcune delle loro musiche sono state selezionate per formare la colonna sonora del Film “Nino”, scritto e diretto della regista ed attrice Anna Palimeri.

A fine giugno 2021 pubblicano il loro primo singolo, dal titolo “Radio Notte”, seguito da un videoclip curato dalla regista Eleonora Cecconi, e girato fra il centro storico e l’Eremo di Santo Marzio, in località di Gualdo Tadino (PG). Il singolo “Radio Notte” anticipa il disco in uscita a settembre 2021 per la ‘Alter Erebus Press&Label’.