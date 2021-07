Edgar Allan Poe assassini in scena al Circolo della Pipa

Al Circolo della Pipa di Roma il 27 luglio andrà in scena “Edgar Allan Poe assassini” nell’ambito della rassegna “Raffaello per Roma”

Il 27 luglio andrà in scena “Edgar Allan Poe assassini” nell’ambito della rassegna “Raffaello per Roma” presso il Circolo della Pipa di Roma alle ore 20,30. Lo spettacolo realizzato in co-produzione Teatro della Luce e dell’Ombra e Festival La Versiliana, è diretto da Gennaro Duccilli e le scene sono di Sergio Gotti.

Interpretato da Gennaro Duccilli è il Viaggio allucinato di un attore che, preda dei personaggi di Poe, si ritrova in quella zona intermedia tra la veglia e il sonno, tra la Vita e la Morte. È l’attraversamento della ‘soglia’ che separa il rassicurante mondo della corporeità, della concretezza, della Luce e dei colori dall’inquietante e misterioso mondo delle tenebre oscure della propria anima. Ogni racconto recitato in prima persona, grazie alla potenza espressiva dei personaggi di Poe, è come una frustata improvvisa, inaspettata, intensa e violenta che genera una serie impressionante di visioni agghiaccianti, mostrando chiaramente quello che i personaggi sono: Assassini. Su tutta la pièce aleggia l’Artifex, impalpabile e spaventoso, che permea i racconti della sua invisibile presenza attiva: da un momento all’altro può accadere qualcosa che è fuori d’ogni controllo.

Lo spettacolo ha debuttato in Versiliana registrando il record di incassi al Teatro dei Pinoli.