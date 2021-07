Diabete: tirzepatide agisce su peso e glicemia

Diabete di tipo 2: il doppio agonista GIP/GLP-1 sperimentale tirzepatide ha mostrato notevoli miglioramenti nel controllo glicemico e nel peso corporeo

Nei pazienti con diabete di tipo 2, il doppio agonista GIP/GLP-1 sperimentale tirzepatide ha mostrato notevoli miglioramenti nel controllo glicemico e nel peso corporeo, senza aumento del rischio di ipoglicemia. Il profilo di sicurezza coerente con quello dei GLP-1 agonisti ne supporta il potenziale uso in monoterapia nel diabete. Sono i risultati del trial SURPASS-1 presentati da Eli Lilly al congresso dell’American Diabetes Association (ADA) 2021 e pubblicati simultaneamente su The Lancet.

«Il diabete di tipo 2 è una malattia progressiva e molti pazienti hanno difficoltà a raggiungere gli obiettivi glicemici attraverso la dieta e l’esercizio fisico. Questo studio clinico in monoterapia è stato progettato per valutare l’impatto della sola tirzepatide su diversi obiettivi di trattamento del diabete, tra cui il controllo glicemico e la perdita di peso» ha affermato il primo autore dello studio Julio Rosenstock, direttore del Dallas Diabetes Research Center presso Medical City. «Il farmaco ha portato a miglioramenti significativi in ​​tutti gli endpoint primari e secondari chiave, con riduzioni clinicamente significative dell’emoglobina glicata (HbA1C) e una forte perdita di peso in soggetti che avevano una durata relativamente breve della malattia».

Tirzepatide è un nuovo agonista recettoriale sperimentale del polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente (GIP) e del GLP-1 a somministrazione settimanale che integra le azioni delle due incretine in una singola molecola e che rappresenta una nuova classe di farmaci studiati per il trattamento del diabete di tipo 2.

SURPASS-1

Il trial clinico SURPASS-1 di fase III, in doppio cieco, multicentrico, randomizzato e controllato con placebo ha valutato per 40 settimane l’efficacia e la sicurezza della monoterapia con tirzepatide rispetto al placebo in pazienti con diabete di tipo 2 non adeguatamente controllato con dieta ed esercizio fisico. I partecipanti erano per il 54,2% naïve al trattamento con ipoglicemizzanti iniettivi, avevano una durata media relativamente breve della malattia (4,7 anni), una HbA1c basale del 7,9% e un peso basale di 85,9 kg.

Tutte e tre le dosi di tirzepatide testate (5, 10 e 15 mg), hanno raggiunto una significatività statistica nel ridurre l’HbA1c e il peso corporeo rispetto al basale e nella percentuale di soggetti che hanno raggiunto una HbA1c inferiore al 7% (l’obiettivo raccomandato dall’American Diabetes Association per le persone con diabete) o inferiore a 5,7% (il livello delle persone non diabetiche).

Dopo 40 settimane, tirzepatide ha anche comportato una significativa diminuzione della glicemia a digiuno (FSG) rispetto al placebo. In un ulteriore endpoint secondario, i valori medi di glucosio post-prandiale a due ore con i tre dosaggi erano inferiori a 140 mg/dl, considerati normali in individui senza diabete.

In particolare, i risultati della stima di efficacia hanno mostrato:

Variazione HbA1c: -1,87% (5 mg), -1,89% (10 mg), -2,07% (15 mg), +0,04% (placebo)

Riduzione del peso: -7,0 kg (-7,9%, 5 mg), -7,8 kg (-9,3%, 10 mg), -9,5 kg (-11,0%, 15 mg), -0,7 kg (-0,9%, placebo)

Percentuale di partecipanti con HbA1c <7%: 87% (5 mg), 92% (10 mg), 88% (15 mg), 20% (placebo)

Percentuale di partecipanti con HbA1c <5,7%: 34% (5 mg), 31% (10 mg), 52% (15 mg), 1% (placebo)

Variazione di FSG: -43,6 mg/dl (5 mg), -45,9 mg/dl (10 mg), -49,3 mg/dl (15 mg), +12,9 mg/dl (placebo)

In un ulteriore endpoint esplorativo, tutte le dosi di tirzepatide hanno migliorato i lipidi a digiuno rispetto al basale. Con la dose da 15 mg il colesterolo totale è stato ridotto dell’8,4%, i trigliceridi del 21,0%, il colesterolo LDL del 12,4%, le lipoproteine ​​a bassissima densità (VLDL) del 19,8% e il colesterolo HDL è stato aumentato del 7,5%.

Il profilo di sicurezza complessivo del farmaco è risultato in linea con quello tipico dei GLP-1 agonisti, con gli effetti collaterali gastrointestinali come eventi avversi più comunemente riportati. I tassi di interruzione del trattamento a causa di eventi avversi sono stati inferiori al 7% in ciascun braccio di trattamento attivo. Non sono stati osservati eventi di ipoglicemia grave o ipoglicemia inferiore a 54 mg/dl nei bracci di trattamento attivo.

SURPASS-1 è il primo di cinque studi registrativi, tutti completati. Lilly intende presentare il pacchetto di registrazione completo alle autorità regolatorie entro la fine del 2021.

