Ugo Crepa in radio con il nuovo singolo “Orizzonte”

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme di streaming “ORIZZONTE”, il nuovo singolo di Ugo Crepa

La canzone è un viaggio, non in luoghi fisici ma nei ricordi di un rapporto ormai logorato dal tempo che ne ha cancellato le emozioni, lasciando immagini sfocate che però la mente tiene ben strette. È come guardare l’orizzonte, che appunto ti cattura, ti incanta, ma non vedi bene cosa c’è in lontananza, un po’ ti affascina, un po’ ti spaventa.

Ugo Crepa riassume con questa frase il concept del suo nuovo singolo: “Orizzonte è un brano ‘caldo’, più che per il caldo. È stato scritto però in piena estate e quindi ci/mi è sembrato il momento giusto per farlo uscire. Certe cose non hanno tempo o stagione, a mio avviso, e spero che venga percepito così”.

Biografia

Ugo Pronestì, in arte Ugo Crepa, è un giovane rapper e cantautore di Napoli il cui sound spazia dal rap al new soul, dall’r&b al funk, e la cui scrittura è un poetico mosaico introspettivo.

Ugo Crepa si avvicina al rap nel 2013 con il collettivo Nerosubianco. Nel 2015 è tra i fondatori dell’etichetta indipendente Filefun, successivamente assorbita da Tritolo Squad, label e crew di Clementino, con il quale nel 2017 collabora al progetto Tritolo Mixtape con la canzone “PROSPETTIVE”. L’anno successivo partecipa al brano collettivo “RIDO”.

Si fa conoscere nella sua città tra collaborazioni e aperture ai live di artisti come Salmo, Clementino, Gemitaiz, Nitro, Jack The Smoker. Nel 2019 suona al Farci Sentire Festival, manifestazione indie che conferma la posizione di Ugo tra più generi. Nello stesso anno pubblica i brani “LA META’ DI UN MINUTO” e “RITROVARE ME”, prodotti da Foolviho e Aaron Vaie, musicisti che da tempo lo affiancano durante la composizione e dal vivo (chitarra e batteria).

Tra marzo e settembre 2020, sotto la guida di Squarta e Gabbo Centofanti al Rubgeats Studio di Roma, Ugo Crepa ha pubblicato cinque singoli: “Marigliano”, “Scomparirò”, “Su quelle scale”, “Chillin”, “Come la luna” e “Da settimane”.

Ugo Crepa è stato anche inserito come voce nell’ep Totem di En?gma, nella traccia “Undergod 2” e in occasione dell’EARTH DAY (la Giornata della Terra che si festeggia il 22 aprile per celebrare l’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta) è stato ospite su Rai Play insieme a Tony Esposito, con il quale il giovane artista di Napoli ha avuto l’onore di collaborare su una produzione di Squarta e Gabbo Centofanti.

