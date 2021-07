Pfizer sospende pillola antifumo a base di vareniclina

Pfizer ha sospeso in via precauzionale la distribuzione in tutto il mondo della sua pillola antifumo a base di vareniclina e ha ritirato alcuni lotti

Pfizer ha sospeso in via precauzionale la distribuzione in tutto il mondo della sua pillola antifumo a base di vareniclina e ha ritirato alcuni lotti dopo aver scoperto che contenevano livelli elevati di N-nitrosodimetilammina, una probabile sostanza cancerogena.

L’azienda sta ora effettuando ulteriori test su richiesta della Food and Drug Administration (Fda). “I benefici della pillola superano i rischi potenziali molto bassi dovuti all’esposizione alla nitrosamina contenuta nel farmaco in aggiunta ad altre fonti della sostanza presenti in prodotti di largo consumo”, ha detto il portavoce di Pfizer Steven Danehy.

La sospensione della distribuzione della pillola antifumo non è stata richiesta dall’Fda ma la decisione è stata presa dall’azienda per motivi precauzionali, in attesa di ulteriori verifiche.

Vareniclina si somministra per 3-6 mesi e aiuta le persone a smettere di fumare. Ad oggi il farmaco è stato prescritto a più di 13milioni di persone.