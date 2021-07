Parexel ceduta a EQT IX e Goldman Sachs

La società di ricerca clinica a contratto Parexel è stata ceduta per 8,5 miliardi di dollari al fondo svedese EQT IX e al Private Equity di Goldman Sachs

La cessione di Parexel arriva circa sei anni dopo che la società è stata acquisita da Pamplona Capital per 5 miliardi di dollari. All’epoca, la CRO era nel mezzo di un grande sforzo di ristrutturazione a seguito di agitazioni degli investitori che cercavano di tagliare circa 1.200 posizioni dalla sua forza lavoro globale.

“Negli ultimi 18 mesi Parexel ha continuato la sua forte traiettoria di crescita”, ha osservato il CEO Jamie Macdonald, aggiungendo che il mercato dei servizi di ricerca clinica in outsourcing dovrebbe crescere tra l’8% e il 9% all’anno. “Mentre continuiamo in questa nuova era dello sviluppo clinico e ci concentriamo in modo aggressivo nel soddisfare le esigenze di innovazione dei nostri clienti in aree quali le prove del mondo reale, gli studi clinici decentralizzati, la biostatistica e la gestione dei dati – e in regioni chiave come l’Asia/Pacifico… – siamo entusiasti di essere partner di EQT e Goldman Sachs”, ha aggiunto Macdonald.

“Con il mercato dei servizi di ricerca clinica in outsourcing previsto in crescita a un CAGR conservativo dell’8-9%, il nostro obiettivo rimane quello di far progredire e innovare Parexel per soddisfare le esigenze dei nostri clienti nel panorama in evoluzione dello sviluppo clinico”. EQT e Goldman Sachs sostengono questa visione e sono impegnati a investire in Parexel e nel nostro personale per capitalizzare questa entusiasmante opportunità di mercato e fare la differenza per i pazienti”.

Eric Liu, Partner e Global Co-Head of Healthcare di EQT, ha commentato: “Abbiamo seguito Parexel da vicino negli ultimi anni e siamo rimasti colpiti dallo sviluppo e dalla traiettoria della società. Il nostro investimento in Parexel riflette il focus tematico di EQT sull’industria delle scienze della vita, così come il nostro impegno a collaborare con aziende che hanno un impatto positivo sulla società. Siamo entusiasti di collaborare con Goldman Sachs per la prossima fase del viaggio di Parexel, e di sostenere Jamie, che prima del suo ruolo in Parexel è stato a lungo consigliere senior di EQT, così come il resto del team di Parexel”.

Jo Natauri, partner e responsabile globale degli investimenti sanitari privati all’interno di Goldman Sachs Asset Management, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Jamie Macdonald, l’intero team di gestione di Parexel e EQT per sostenere Parexel, che ha un’illustre esperienza nel fornire eccellenza clinica ai suoi grandi clienti farmaceutici e biotecnologici a livello globale. Crediamo che questo investimento accelererà la crescita di Parexel mentre si basa sull’impronta globale dell’azienda, sulle forti capacità operative e sull’estesa rete sanitaria”.

John Halsted, Managing Partner di Pamplona Capital Management, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi dei progressi compiuti da Parexel negli ultimi quattro anni e dell’importante lavoro che svolge per aiutare a portare nuove ed entusiasmanti terapie ai pazienti che ne hanno bisogno. In particolare, hanno adattato con successo il business per lavorare nel mezzo di una pandemia globale, e hanno sostenuto lo sviluppo di terapie per combattere la stessa pandemia COVID-19. Auguriamo loro ogni successo nella loro prossima fase di crescita”.

La corsa all’oro nel settore delle CRO, in particolare tra i player specializzati in trial decentralizzati, che hanno ricevuto un riflettore luminoso tra i blocchi regionali durante la pandemia di Covid-19. Goldman Sachs stessa ha assunto un ruolo di primo piano in questo sforzo, sborsando grandi somme per rimanere in gara.

All’inizio di questa settimana, la banca d’investimento ha infuso 230 milioni di dollari in azioni in 4G Clinical, una società di servizi che fornisce servizi di randomizzazione e sperimentazione clinica basati su cloud. 4G è nel business da sei anni e finora ha eseguito servizi di sperimentazione per circa 100 studi clinici per le aziende biofarmaceutiche, ha detto l’azienda. La piattaforma dell’azienda può tagliare il tempo per l’arruolamento del primo paziente del 50%, ha detto, ed è progettata per la progettazione di trial sempre più complessi, compresi gli studi decentralizzati.

Nel frattempo, i più grandi player nello spazio CRO hanno visto un’ondata di consolidamento, sottolineando l’attuale boom del settore e la corsa del flusso di cassa spendibile.

Ad aprile, Thermo Fisher ha acquisito PPD per 17,4 miliardi di dollari, dipingendo esplicitamente l’accordo come una spinta alla sua ala dei servizi di sperimentazione. Due mesi prima, Icon, con sede a Dublino, ha acquisito PRA Health Sciences per 12 miliardi di dollari, una fusione che ha creato la seconda più grande CRO globale dietro solo ad IQVIA in termini di entrate del 2020. PRA ha notato nel suo annuncio la crescita dei trial decentralizzati che la pandemia ha alimentato.