MTB: in Franciacorta il campionato XC

Domenica 25 luglio a Corte Franca si corre il campionato nazionale CSI di Mountain Bike, specialità Cross Country. Dieci categorie di MTB in gara su un circuito ad anello

Domenica 25 luglio si corre a Corte Franca (BS) il Campionato Nazionale CSI di Mountain Bike, specialità Cross Country (XC). Metodo classico, il percorso di gara, nervoso, non duro, frizzantino, come il DOCG prodotto nei vigneti della Franciacorta, che attraverseranno le due ruote larghe del Centro Sportivo Italiano. Si correrà su un circuito ad anello di 9,58 km (188 m di dislivello), tracciato in una zona ricca di tante bellezze naturalistiche. Tre o quattro i giri da percorrere in base alle differenti categorie: dieci maschili, cinque femminili da regolamento.

Saranno premiati i Campioni di categoria, con le maglie CSI, ed i primi 3 con medaglia. La manifestazione organizzata dalla Cycling Team Corte Franca in collaborazione con il Comitato CSI di Brescia è riconosciuta dal CONI tra le competizioni di preminente interesse nazionale e si svolgerà in piena sicurezza nel rispetto dei protocolli sanitari CSI.

Il Campionato nazionale XC MTB prosegue la scia tricolore del Campionato Endurance e del Campionato Marathon andati in scena nel Lazio, preceduti a loro volta dal Campionato di Ciclocross disputatosi nelle Marche, segno tangibile della grande rilevanza che stanno assumendo le attività del fuoristrada all’interno del CSI.

Un’attività ciclistica quindi propositiva e ricca di avvenimenti. Spiega Biagio Nicola Saccoccio, responsabile della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo del CSI: “L’obiettivo della CTN ciclistica nel prossimo quadriennio è volto a sviluppare un programma d’incremento della disciplina non solo con finalità competitive. Rinvigorendo quindi anche il cicloturismo dopolavoristico, proponendo rinnovate iniziative, sociali, promozionali e formative a misura di tesserato, mettendo la sicurezza e la tutela della salute al primo posto, favorendo infine l’ingresso nell’associazione dei tantissimi che vanno in bicicletta in modo non organizzato“.