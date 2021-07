Jonny Lee Miller nel cast di The Crown 5

“Nuovo arrivo a palazzo: Jonny Lee Miller interpreterà John Major nella stagione 5 di The Crown”. Così Netflix ha annunciato la new entry nel cast della quinta stagione della pluripremiata serie dedicata ai reali d’Inghilterra.

L’attore di Elementary presterà il volto al primo ministro del Regno Unito, Major, in carica dal 28 novembre 1990 al 2 maggio 1997. Miller raccoglierà il testimone da Gillian Anderson, che nella quarta stagione dello show ha interpretato magistralmente Margaret Thatcher, la “Lady di Ferro“.

Nel cast di The Crown 5, le cui riprese inizieranno a luglio come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche: Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta (interpretata da Claire Foy e poi da Olivia Colman), Jonathan Pryce in quello del Principe Filippo, Lesley Maville in quello della Principessa Margherita e Elizabeth Debicki in quello della Principessa Diana. A proposito di Lady D., nei nuovi episodi sarà trasmessa la celebre intervista fatta ai microfoni della BBC One Panorama.