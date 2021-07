TheVinz online con il brano “L’Estate Che Arriva”

TheVinz in radio e su tutte le piattaforme digitali con “L’Estate Che Arriva”: il brano è un messaggio di speranza e desiderio di tornare alla normalità

“L’Estate Che Arriva” è il nuovo singolo del’artista siciliano TheVinz. Il brano esprime un messaggio di speranza relativo alla situazione attuale, parla del desiderio di tutti di uscire senza paura e di riappropriarsi della propria vita. La canzone fa respirare quindi un senso di libertà e divertimento, di gioia e felicità.

Così come la stagione alla quale si ispira, “L’Estate Che Arriva” porterà all’ascoltatore allegria e la consapevolezza di dover apprezzare di più tutto quello di cui abbiamo dovuto fare a meno negli ultimi mesi.

BIOGRAFIA

Vincenzo Puccio, in arte TheVinz, è un artista siciliano classe ’90. Fin dalla tenera età emergono il suo apprezzamento per la musica e la sua naturale propensione al canto.

Inizia a studiare per migliorare le sue doti canore nel 2008, facendo anche esperienze di piano bar e l’anno successivo arriva tra i 90 cantanti dell’ultima fase di “Amici”.

Continua a studiare e partecipare a vari concorsi, per poi iniziare a 23 anni un percorso cantautorale, nel quale si occupa di musica e parole. La sua musica ha influenze derivanti da pop, Indie italiano, reggaeton e trap.