Sanofi investe 400 milioni sui vaccini a mRNA

Sanofi ha annunciato che investirà circa 400 milioni di euro all’anno per sviluppare vaccini basati sulla tecnologia a mRNA in collaborazione con Translate Bio

Sanofi ha annunciato che investirà circa 400 milioni di euro all’anno per sviluppare vaccini basati sulla tecnologia a mRNA (quella di Pfizer e Moderna), basandosi su una collaborazione con Translate Bio che è stata ampliata l’anno scorso in mezzo alla pandemia COVID-19.

La casa farmaceutica francese sottolinea come il suo centro di eccellenza mRNA ospiterà circa 400 persone con team dedicati di R&S, digitale e chimica, produzione e controlli (CMC) che lavoreranno nei siti di Cambridge, MA (USA) e Marcy l’Etoile, Lione (Francia).

Secondo Sanofi, il nuovo centro di ricerca cercherà di sviluppare vaccini mRNA oltre la pandemia di coronavirus, portandoli all’uso di routine contro le malattie con un alto bisogno insoddisfatto. L’azienda ha indicato che entro il 2025 si aspetta di avere un minimo di sei candidati clinici.

“Durante la pandemia COVID-19, le tecnologie mRNA hanno dimostrato il potenziale di fornire nuovi vaccini più velocemente che mai. Tuttavia, le aree chiave dell’innovazione come i miglioramenti della termostabilità e della tollerabilità saranno fondamentali per sbloccare le applicazioni dell’mRNA nella vaccinazione di routine contro una serie più ampia di malattie infettive e per tutte le età. Il Centro di eccellenza per i vaccini mRNA di Sanofi mira a guidare il campo in questo prossimo capitolo dell’innovazione vaccinale”, ha detto Jean-Francois Toussaint, Global Head of Research and Development, Sanofi Pasteur.

Il Centro di eccellenza consentirà l’accelerazione del portafoglio di mRNA dei vaccini sviluppato attraverso la collaborazione Translate Bio stabilita nel 2018 e ampliata nel 2020.

“Questo nuovo massiccio investimento ci mette chiaramente in corsa per sviluppare vaccini di nuova generazione dove le tecnologie mRNA possono avere il massimo impatto”, ha detto Thomas Triomphe, vicepresidente esecutivo, responsabile globale di Sanofi Pasteur. “Mentre l’mRNA non sarà la soluzione per ogni malattia infettiva, la sua traduzione nella prevenzione di routine potrebbe avere un impatto immenso per molti bisogni insoddisfatti della salute pubblica. Ora diventa una nuova tecnologia critica nella nostra cassetta degli attrezzi completa per i vaccini, una che potrebbe aiutare a reinventare la protezione della salute in futuro”.

Nel giugno 2020, Sanofi aveva speso 425 milioni di dollari in cash e fino a 1,9 miliardi di dollari in pietre miliari a valle per accelerare quella partnership originariamente firmata a metà 2018. L’accordo ha dato a Sanofi i diritti globali su qualsiasi prodotto mRNA di Translate per le malattie infettive, che potrebbe impostare il gigante farmaceutico per un futuro ruolo di leader nella terapia cellulare next-gen. Il patto è stato firmato da Sanofi Pasteur, il braccio di vaccini della casa farmaceutica.

La spinta dell’mRNA fa parte dello sforzo dell’amministratore delegato Paul Hudson di spostarla pipeline della casa farmaceutica francese intorno a business in crescita, che include terapie cellulari e vaccini di nuova generazione. Finora, tuttavia, il patto Translate ha sollevato più domande che risposte per Sanofi.

A marzo, la biotech ha letto i dati provvisori di fase I/II per il suo farmaco MRT5005 basato sull’mRNA per la fibrosi cistica, che è stato ben tollerato ma non ha mostrato miglioramenti nella funzione polmonare in nessuna delle coorti riportate, senza alcun modello di aumenti in ppFEV1 nelle coorti a dosi multiple e nessun aumento nella coorte a dose singola.

Nel frattempo, il vaccino mRNA di Sanofi e Translate per Covid-19 è ancora in sviluppo con i primi dati umani attesi nel terzo trimestre. Si tratta di un ingresso molto tardivo sul palco, ma potrebbe andare un lungo cammino per offrire la prova del concetto per la piattaforma di Translate. Hudson sta coprendo le sue scommesse in qualche modo, anche se: nel mese di aprile, Sanofi ha annunciato che avrebbe pagato una somma di $ 160 milioni in anticipo per Tidal Therapeutics un player nella corda ai vaccini a mRNA, uno spinout dalla ricerca di Fred Hutch.