Long Covid: primi segnali di terapie efficaci

Il Long Covid potrebbe essere molto più frequente di quanto si pensi. In pochi si soffermano sul grande problema rappresentato dalla sindrome post covid . Il virus spesso lascia segni importanti sul nostro corpo, e chi guarisce va incontro a problematiche di diversa natura: stanchezza cronica, respiro corto, tosse secca, mal di testa, difficoltà cognitive. Sulla durata e risoluzione di questa sindrome, ormai riconosciuta come condizione altamente debilitante, non si hanno ancora grandi risposte: per questo è sempre importante sottolineare che contrarre il Covid, anche in forma non grave, significa comunque esporsi a rischi di lungo termine ancora non ben codificati dalla comunità scientifica. Si attendono delle linee guida e maggiori strumenti per assistere al meglio questi pazienti.

Ad aprile del 2020, un team di ricercatori dell’Albert Einstein College of Medicine di New York, sotto la guida del Professor Gaetano Santulli, ha per primo, correlato il Covid-19 alla disfunzione endoteliale. La review “Vitamin C and cardiovascular disease: an update” di Santulli, pubblicata sulla prestigiosa rivista “Antioxidants”, ha confermato i potenziali effetti benefici e le proprietà antiossidanti della Vitamina C in una serie di condizioni patologiche quali i disturbi cardiaci e vascolari, e quanto la Vitamina C sia l’alleato perfetto per l’associazione alla L-arginina.

Infatti, sia la Vitamina C che la L-arginina sono necessarie per la sintesi di ossido nitrico.

Nella review Santulli descrive la Vitamina C liposomiale come il miglior metodo di somministrazione di Vitamina C, in quanto ha una biodisponibilità migliore rispetto alla Vitamina C tradizionale, evitando i rischi associati alla somministrazione endovenosa. Inoltre, la Vitamina C liposomiale aumenta la concentrazione di Vitamina C nel sangue quasi raddoppiando la concentrazione ottenibile tramite la forma tradizionale (non liposomiale). Pertanto, afferma Santulli nelle conclusioni, dal momento che, sia la Vitamina C che la L-arginina sono note per migliorare la funzione endoteliale e ridurre la permeabilità vascolare durante le malattie infettive, è possibile ipotizzare che la loro associazione possa essere sinergica nell’affrontare le malattie infettive. Poiché il COVID-19 sta causando endoteliopatia, l’associazione tra L-arginina orale e Vitamina C liposomiale (Bioarginina®C, 2 flaconcini/die) potrebbe essere efficace per il COVID-19 ed altri disturbi infettivi.

Per intervenire sul Long Covid servono dati dalle terapie intensive

Primi segnali di terapie con risvolti positivi arrivano da diverse strutture ospedaliere italiane. L’Ospedale Cotugno di Napoli ed in particolare il reparto di terapia intensiva e sub intensiva diretto dal Professor Giuseppe Fiorentino, Primario di Pneumologia, è stato il primo ospedale italiano a valutare positivamente l’impiego di L-Arginina nei pazienti ricoverati per patologia da COVID-19.