Royal Damn & Danny Beatz online con Leit Motiv

Royal Damn & Danny Beatz online su tutte le piattaforme digitali con “Leit Motiv”: fuori il joint album dei due artisti

Fuori in digitale LEIT MOTIV, l’album ufficiale di Royal Damn & Danny Beatz (alias di Simone Mentesana ed Emanuele D’Onofrio), pubblicato per Believe. Il progetto si sviluppa lungo un unico filo conduttore che accomuna entrambi gli artisti, da anni attivi nel panorama urban italiano.

I due sono riusciti a tradurre in brani la colonna sonora che li accompagna da tutta una vita, un vero e proprio “leit motiv”, da qui il titolo dell’album, ovvero la capacità di mettersi in gioco e rinnovarsi con rime sempre originali anno dopo anno, dedicandosi costantemente alla musica. Royal Damn & Danny Beatz si sono gettati a capofitto nel produrre e nel dare sfogo alla loro necessità musicale, unendo uno stile fresco ad uno stampo hip hop classic, che riprende la scuola newyorkese, in particolare quella di Brooklyn.

Leit Motiv è stato anticipato dalla pubblicazione in digitale di brani come Lo sapevo, Falso Nueve e Dammi del lei, quest’ultimo con i featuring di Egreen & Rak. Le collaborazioni non si fermano qui, perché nella stessa title track dell’album troviamo anche gli scratches del leggendario DJ Double S, ed ancora la presenza di Micol in Armatura e quella di Kenzie nel brano Spinebuster.

TRACKLIST

Leit Motiv feat. DJ Double S

Vegeta

Karl Malone

Dammi del Lei Feat. Egreen & RAK

Frog Splash

Lo Sapevo

Il Nulla

Armatura Feat. Micol

Falso Nueve

Spinebuster Feat. Kenzie

Famme Uscì

BIO

Royal Damn, conosciuto nel mondo hip hop anche come Johnny Roy, nasce il 30 maggio 1983 a Roma. Il suo primo approccio alla cultura Hip Hop avviene con il writing nel 1997, facendo le prime tag e i primi graffiti, esperienza che più in là lo porterà ad entrare in contatto con il rap e l’arte del freestyle. Già nel 1998 scrive dei testi e un anno dopo entra a far parte del collettivo Red Lights Entertainment, crew di cui Don Plemo – suo DJ nel gruppo Abuso Di Stile – era fondatore. Proprio con Don Plemo pubblicherà 3 album (Pandemonium, Guerra Santa, Star Trick, con Kenzie), 5 Ep (Pandemonium: the Prequel, Rapbook vol. 1 & 2, 70 IBU, Red Lights EP) e 2 mixtapes (Apri gli occhi e RM NORTH). Partecipa alle più importanti gare di freestyle nazionali, dallo Zulu Day al 2TheBeat, dal Tecniche Perfette a Mtv Spit, fino al Battle Arena. Suona in tutta Italia con un alto numero di live, aprendo anche artisti d’oltreoceano come Keith Murray, Edo G, Termanology e altri. Attualmente prosegue a pubblicare inediti in una saga chiamata THE TOWN, partita nel 2013 e che è giunta al dodicesimo capitolo, per farcire l’attesa del suo disco ufficiale, Leit Motiv, con Danny Beatz.

Danny Beatz, alias Danny Businezz, all’anagrafe Emanuele D’Onofrio, nasce a Roma nel 1989. È un vero One Man Band: artista a 360°, producer e DJ. Nel 2010 pubblica il suo primo lavoro solista, completamente autoprodotto: Untitled Vol.1 è un album con numerosi featuring, tra cui quello di Gemitaiz con I Want My Time e Johnny Roy con Impicment. Nel 2011 collabora con DJ 3D nell’album Blackjack alle tracce su cui rappano Jesto e Tony Sky. Seguono varie collaborazioni e produzioni per Mr. Cioni in Soldi, money, cash, e con Lord Madness, Saga, Duke Montana. Dal 2012 al 2013 segue Amir Issaa in tutta Italia come DJ. Nel 2014 vince l’HipHop MEI a Faenza insieme a Raptor. Nel 2015 esce per Big Wednesday e La Grande Onda con l’EP In Alta Quota e alcune tracce dello stesso vengono selezionate su HitMania. Nel 2016 collabora con Debbit per Mandrake e Capito Come, singolo del suo disco Piano D. Produce due singoli nell’album Running Free di Gast e Chicoria. Dal 2017 produce vari singoli e forma il duo romano dal nome Prooftop con Whisky The Ripper, dando vita al primo disco The Proof.

Nel 2018 stringe i rapporti musicali con Royal Damn aka Johnny Roy, già forti di un’amicizia più che decennale, e produce tutte le tracce del loro primo album insieme, Leit Motiv, in uscita il 2 luglio 2021.