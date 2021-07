Music Of The Spheres è il nuovo album dei Coldplay

Su Instagram i Coldplay annunciano il nuovo album intitolato “Music Of The Spheres”: il nuovo progetto della band uscirà il 15 ottobre

Con un post su Instagram, i Coldplay hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album in studio, Music Of The Spheres. Il disco, in arrivo il 15 ottobre, è prodotto da Max Martin e conterrà 12 tracce, tra cui il singolo “Higher Power“, rilasciato lo scorso maggio.

Music Of The Spheres, il nuovo album dei Coldplay

L’annuncio di Music Of The Spheres è stato accompagnato da una nota scritta a mano insieme ad un album trailer, che unisce una sorta di viaggio cosmico animato attraverso i pianeti dell’universo rappresentato sulla copertina del disco con brevi estratti delle 12 canzoni che lo compongono.

Una di queste, Coloratura, uscirà venerdì 23 luglio seguita da un nuovo singolo a settembre.

I Coldplay, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), hanno giocato con i fan, rivelando solo una parte della tracklist di Music Of The Spheres: 5 delle 12 tracce, infatti, sono rappresentate da emoji:

1.🪐

2.Higher Power

3.Humankind

4. ️

5.Let Somebody Go

6. ️

7.People Of The Pride

8.Biutyful

9.

10.My Universe

11.♾️

12.Coloratura