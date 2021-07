I TesseracT presentano il video di Nocturne

I TesseracT online con il video di “Nocturne”, estratto da “P O R T A L S”, l’uscita multiformato dell’esperienza cinematografica dal vivo fuori dal 27 agosto

Nel dicembre 2020, i TesseracT hanno invitato i loro fan a P O R T A L S, un concetto ambizioso creato per essere una fuga in un periodo di isolamento. L’esperienza cinematica dal vivo ha fuso la loro performance musicale con un suggestivo utilizzo delle luci con effetti sorprendenti insieme a una sceneggiatura struttura a capitoli. La band per offrire o allo spettatore un’esperienza completamente nuova e unica, ha così spinto al massimo la sua forza creativa.

Lo spettacolo è stato un successo straordinario, raccogliendo commenti estremamente positivi dai fan e dai media di tutto il mondo dopo che la band ha eseguito 14 canzoni che abbracciano tutto il loro repertorio, in una performance che è durata oltre 2 ore. Uno dei momenti più intensi è stato toccato nel live di “Nocturne”.

GUARDA IL VIDEO DI “NOCTURNE (P O R T A L S)” QUI

Il bassista Amos Williams dichiara “Nocturne è stato uno dei brani preferiti dai fan e dalla band da quando è stata pubblicata prima del ciclo ‘Altered State’. Per questo ci siamo impegnati molto nella sua performance e grazie al nostro team di produzione, ci siamo spinti oltre i nostri limiti durante questo brano. Gli effetti laser e l’illuminazione sono potenti ed emotivi, e le immagini di Rich colpiscono davvero nel segno.

In ogni tour abbiamo eseguito una versione sempre diversa di questo brano, che ha sempre rispecchiato I nostri stati d’animo, ma questa versione di Nocturne è per noi un vero punto di arrivo; ci siamo divertiti molto a suonarla dopo un anno di inattività forzata. Avevamo anche pensato di chiudere lo show con questo brano, ma abbiamo ritenuto questa cosa troppa scontata e siamo voluti uscire dalla nostra confort zone con dei bis che riassumessero alcuni dei brani preferiti dai nostri fan. Così, Nocturne (P O R T A L S) è stato il perfetto passaggio di consegne tra il desiderato e l’atteso, mentre ci stavamo per accingere al nostro gran finale.“

Kscope è orgogliosa di presentare questo evento unico a un pubblico più ampio per la prima volta. Il film e la colonna sonora saranno pubblicati in multiformato tra cui Blu-Ray, soundtrack in triplo LP e limited edition deluxe a 4 dischi, il 27 agosto 2021

GUARDA IL TRAILER QUI

P O R T A L S Tracklist

1. Of Matter (P O R T A L S) [13:55]

2. King (P O R T A L S) [06:28]

3. Concealing Fate Parts 1, 2 & 3 (P O R T A L S) [18:15]

4. Tourniquet (P O R T A L S) [04:30]

5. Beneath My Skin / Mirror Image (P O R T A L S) [05:44]

6. Orbital (P O R T A L S) [02:06]

7. Juno (P O R T A L S) [06:11]

8. Cages (P O R T A L S) [05:28]

9. Dystopia (P O R T A L S) [06:43]

10. Phoenix (P O R T A L S) [04:18]

11. Nocturne (P O R T A L S) [04:21]

12. Eden (P O R T A L S) [06:30]

13. Of Energy (P O R T A L S) [11:05]

14. Seven Names (P O R T A L S) [05:02]

LIMITED EDITION DELUXE 4 DISC BOOK EDITION contiene:

Blu-ray & DVD: P O R T A L S main feature • Documentario dietro le quinte • Live In The Lockdown • P O R T A L S in audio alta risoluzione (tutto BD/DVD audio 48/24 PCM Stereo)

2CD P O R T A L S soundtrack

Sontuoso set con un libro di 40 pagine contenente immagini esclusive, ampie note di copertina di Amos Williams e una art print numerata individualmente

Il webstore della band venderà esclusivamente un numero limitato di questa edizione con le art print firmate da TesseracT – disponibile dal 17 giugno

BLU-RAY EDITION contiene: P O R T A L S main feature • Documentario dietro le quinte • Live In The Lockdown • P O R T A L S in audio alta risoluzione (48/24 PCM Stereo)

3LP Gatefold / Edizione 2CD / digitale contengono: colonna sonora della straordinaria esperienza cinematografica dal vivo P O R T A L S, con brani che abbracciano la carriera della band fino ad oggi, tra cui Nocturne, Seven Names & King

La band suonerà i suoi primi spettacoli dal vivo, dopo quasi due anni, questo novembre e dicembre, ospiti speciali dei Trivium nel Regno Unito e in Europa, oltre a tornare sui in Nord America nel 2022 (vedi il sito della band per i dettagli).

