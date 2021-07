“Esotico” è il singolo d’esordio dei Free Drink: il brano promette voglia di vivere, ballare e divertirsi tra le atmosfere solari e suadenti

Il progetto Free Drink nasce dal genio creativo di due cantanti, Erica Molinari e Angelo Fasano, entrambi membri di una famosa cover band italiana, gli iPop. Dopo aver calcato centinaia di palchi e fatto ballare migliaia di persone in tutta Italia, Angelo ed Erica hanno sfruttato il periodo di stop forzato, causato dalla pandemia, per produrre un brano che coniugasse l’energia dei live all’estro di una composizione originale.

Scritto durante uno degli inverni più difficili della storia recente, “Esotico” è il primo singolo dei Free Drink. Fin dalle prime note la leggerezza del reggaeton trasporta in una dimensione piacevolmente estiva e spensierata, mentre il testo descrive la passione travolgente di un’avventura amorosa che, in fondo, non importa se durerà.

“Esotico” non è solo il movimento sinuoso del corpo di una donna, ma diventa anche il mood per vivere un’estate nuova che, dopo mesi di torpore obbligato, pian piano riscopre il piacere della musica e la bellezza dello stare insieme.

La veste reggaeton non deve trarre in inganno, perché il ritmo latino si accompagna a un arrangiamento raffinato e imprevedibile, che riesce a sorprendere anche coloro che ritengono i tormentoni estivi un po’ “tutti uguali”.

Prodotto da Daniele Isola e distribuito da Maker Musik, “Esotico” si accompagna a un videoclip fresco e leggero, che richiama le atmosfere vacanziere e ha quell’ironia ammiccante che caratterizza anche lo spirito del brano: a chi non verrebbe voglia di un bel tuffo in piscina?

Free Drink web & social