Covid, casi in risalita: ai guariti una sola dose entro 12 mesi

Entro la settimana un provvedimento del Ministero della Salute per una sola dose di vaccino ai guariti entro 12 mesi. Tornano ad aumentare i casi: oggi sono oltre 4mila

Chi è guarito dal Covid riceverà una sola dose di vaccino entro 12 mesi dal primo tampone positivo. Entro la settimana, come annunciato all’agenzia ANSA dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, arriverà anche il relativo provvedimento del Ministero con l’indicazione ai centri vaccinali. Ad oggi infatti la circolare del marzo scorso del dicastero prevede la somministrazione di un’unica dose ai guariti entro 6 mesi dal primo tampone.

L’allungamento, ha spiegato Costa, è dovuto alle nuove evidenze scientifiche che hanno dimostrato come i guariti dal Covid sono immuni fino a un anno.

Aumentano i casi giornalieri

Intanto sono 4.259 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 235.097 tamponi, per un tasso di positività che sale all’1,8% rispetto all’1,6% di 24 ore fa. I decessi sono 21, più del doppio dei 10 di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri, in terapia intensiva sono ricoverati 158 pazienti, sette in meno rispetto a 24 ore fa. Nei reparti ordinari i posti letto occupati sono 1.196, due in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.