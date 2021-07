Ancora un po’ è il nuovo singolo di Petrolà

Fuori dail nuovo singolo didal titoloIl cantautore siciliano ci regala un nuovo brano realizzato con la produzione artistica di Nazario Di Liberto e ci racconta la storia di un’attrazione fatale in chiave pop/dance.

Ancora un po’ racconta di un’attrazione fatale, un incontro puramente di sesso che diventa, come spesso accade, un modo per evadere dal tran tran quotidiano.

Tutto si consuma nel buio ma poi se ne andrà via a pranzo.

Troppo presto, ma abbastanza per desiderare il prossimo incontro.

Ritorno a parlare di tradimenti, incontri clandestini fatti di sex appunto,

dove si cerca di rassicurare chi si incontra (soprattutto in questo periodo) dicendo

“Puoi fidarti di me” . Stavolta avevo voglia di far ballare la mia fantasia e il mio corpo.

Un brano dance, per la prima volta, mi ha stuzzicato la creatività.