A ogni colpo di vento è il singolo di Tommaso Caronna

“A ogni colpo di vento” è il nuovo singolo di Tommaso Caronna: un recitato tesissimo su sonorità alt rock disponibile sulle piattaforme digitali

Un singolo di cinque minuti su un testo crudo, senza girare intorno al problema. Quello di tanti che si credono diversi dagli altri, ma così diversi poi non sono mai. Un tema svolto su parole vomitate a freddo, con una produzione vocale ridotta all’osso, sopra un solo giro di chitarra elettrica ripetuto fino alla fine. Tommaso Caronna in “A ogni colpo di vento” da voce alla solitudine di un uomo incompreso, contro un oggetto d’amore che violenta i suoi sentimenti, spietato come la società in cui viviamo e da cui quelli come lui si sentono traditi (ma poi “la vita in fondo è così / bisogna prenderla come viene”).

Il singolo, edito da Fenice/Ingrooves (UMG), vede Tommaso Caronna tornare alla canzone dopo gli ultimi album strumentali. Una canzone non canzone, uno sfogo tesissimo recitato senza riserve, dove la voce fredda di Tommaso Caronna è una lirica cupa e drammatica con un’apertura di levità solo nel ritornello, l’unica parte cantata del brano.

https://ingroov.es/a-ogni-colpo-di-vent-m7q7a

Tommaso Caronna continua il discorso iniziato con “Vivere per negligenza”, perseguendo nel suo “stile di cantare quasi un po’ svogliato” (cit. Rockit) e facendone ormai un tratto distintivo di tutta la sua produzione (voci sovrapposte a creare una litania monocorde, sospiri tagliati, sillabe troncate). “A ogni colpo di vento” è un lavoro sentito che non si risparmia e va a toccare un discorso profondo che indaga l’abisso dell’uomo moderno. Una “Creep” italiana, simile anche nei suoni, una rivendicazione selvaggia e spietata del proprio posto nel mondo.

Bio

Tommaso Caronna è nato a Broni nel 1989. Compositore autodidatta, passa con disinvoltura dal jazz all’elettronica fino alla musica orchestrale. Ha scritto brani ad uso televisivo, per etichette estere di BMG, e ha pubblicato tre album di canzoni distribuiti dall’inglese The state51 Conspiracy. La sua musica strumentale è stata usata da BBC, ITV, Channel 4, TBS Holdings e altri.

Testo:

Sono io l’eterno secondo

il confidente forse il terzo

perchè volevo solo un tuo sguardo e

ho venduto l’anima standoti appresso

ho stracciato ogni vergogna

per farmi piacere ciò che a te piace

e a me no solo per essere

la copia sbiadita di te allora

ma non lo sono te lo garantisco

ci credo ancora che sono onesto

che sono buono come il pane

mentre sei tu che me lo tiri

come a un corvo in tanti pezzi

della mia anima crocefissa

sul ciliegio per i tuoi frutti

sento gli uccelli tutti intorno

quelli degli uomini come me

i morti di o forse le piattole

come li chiami quelli che

ti trovi addosso a tutte le ore

e ogni tanto poi li consideri

gli doni un pizzico di attenzione

perchè tanto puoi avere chi vuoi

e quindi i brandelli non contano niente

sono solo il palliativo

delle coccole che non puoi avere

da quel che ti prende senza sentire

altro per te che il suo piacere

Cose per cui gridare

ed altre per cui impazzire

ma sarà inutile morirci dentro

stare male a ogni colpo

di vento

perchè la vita in fondo è così

bisogna prenderla come viene

ma sarà inutile morirci dentro

stare male a ogni colpo

di vento

Ma tu ci credi che sono diverso

se voglio quello che vogliono gli altri

e in fondo unirci non è forse quello

che rende la vita un poco più vera

che crea il legame

che porta il fiore

se è di plastica poi cosa importa

se la candela durante la cena

si spegne alla prima folata di vento

non sono puro lo ero forse una volta

proprio all’inizio ma neanche allora

mi sento colpito, arso vivo, deriso

ma è solo la faccia di una medaglia

che ai campionati degli sfigati ho indossato solo

per farmi più bello

eppure meschino lo sono stato

in ogni pensiero la notte che ho fatto

sulle tue gambe la tua scollatura

sopra la quale ho indugiato lo sguardo

perchè in fondo sono solo un uomo

che non si accontenta dei tuoi pensieri

e tu sai che altrimenti mi perdi

inizi a sentire la mia mancanza

e io so solo che voglio sentirmi

un po’ più vivo in questa stanza

Cose per cui gridare

ed altre per cui impazzire

ma sarà inutile morirci dentro

stare male a ogni colpo

di vento

perchè la vita in fondo è così

bisogna prenderla come viene

ma sarà inutile morirci dentro

stare male a ogni colpo

di vento