Too Hot To Handle Brasile arriva su Netflix

Too Hot To Handle: Brasile arriva il 21 luglio solo su Netflix: ecco tutti i concorrenti del reality di maggior successo della piattaforma

Cosa ci sarà alla fine: un premio in denaro o una nuova storia d’amore? Scoprilo con Too Hot To Handle. Il 21 luglio debutterà la versione brasiliana prodotta da Fremantle di uno dei reality di maggior successo di Netflix!

Su una spiaggia paradisiaca cinque donne e cinque uomini, tutti tanto belli quanto irresponsabili, affrontano quella che potrebbe essere la più grande sfida della loro vita. Infatti avranno la possibilità di vincere un premio addirittura più attraente di loro, mezzo milione di reais, ma solo se saranno in grado di tenere a bada i loro istinti. A dettare le regole sarà l’arrogante assistente virtuale Lana e per ogni infrazione (anche solo un bacio innocente) una somma di denaro verrà detratta dal montepremi. Con il sesso fuori dai giochi, riusciranno i concorrenti a costruire legami più profondi?

Alle forti pressioni di Lana si affiancheranno i commenti dell’attrice comica Bruna Louise che analizzerà con toni scherzosi i partecipanti al reality.

Dai un’occhiata al cast di Too Hot to Handle: Brasile

Brenda Paixão – 24 anni, truccatrice, Stato di Rio Grande do Sul – Determinata, ottimista e dal carattere esplosivo, le piace comandare e non fa il doppio gioco. Quando si arrabbia l’intensità delle sue emozioni sale alle stelle.

Davi Kneip – 21 anni, DJ, San Paolo – Sfacciato, perfezionista e competitivo, ha trasformato la sua frustrazione in un alto livello di autostima. È molto sensuale e parla sempre di sesso.

Gabriela Martins – 27 anni, modella, Rio de Janeiro – Stressata, sincera e distaccata, vuole essere presa sul serio e per questo è schietta e detesta essere respinta. Spara in ogni direzione e qualsiasi suo colpo va a segno!

Leandro David – 23 anni, nuotatore, Brasilia – Riservato, determinato e tranquillo. È sempre felice e non nasconde il suo passato da tombeur de femmes: dice di non conoscere il numero di donne che ha avuto.

Kethellen Avelino – 22 anni, segretaria di direzione, Stato di Amazonas – Piena di energia positiva, coraggiosa e iperattiva, a 16 anni è andata via di casa inseguendo la libertà. Ha un atteggiamento un po’ egocentrico, le piace sentirsi desiderata e sostiene di non innamorarsi facilmente.

Igor Paes – 27 anni, imprenditore, Stato di Bahia – “Vivi al massimo!”. Amante delle feste e del divertimento, la sua energia è contagiosa e si considera un iperattivo. Punta sempre alla vittoria e ottiene quello che vuole facendo ciò che per lui è giusto a prescindere dalle regole.

Rita Tiecher – 25 anni, DJ, Rio de Janeiro – Teatrale, ansiosa e focosa, le piace comandare, ma giura di saper perdere. Sostiene che ci saranno numerose opportunità per innamorarsi durante il programma. Il sesso è importante per lei, anche se preferisce i legami.

Ronaldo Moura – 29 anni, consulente marketing, San Paolo – Giocatore vero, diligente e sincero, è un attento osservatore alla perenne ricerca dei punti deboli degli avversari. Single da sei anni, ritiene che questa sarà l’occasione giusta per innamorarsi.

Thuany Raquel – 26 anni, donna d’affari, Stato di Pernambuco – Molto attiva e dalla forte personalità, dopo essersi sposata da giovanissima ha scoperto la felicità nella vita da single e adora la libertà. Non ha peli sulla lingua, non sa vivere senza il sesso e detesta rispettare le regole!

Matheus Sampaio – 25 anni, imprenditore, Rio de Janeiro – Gli piace far festa, si autodefinisce un Casanova con il fascino del mascalzone e un incredibile carisma. Gli piacciono tutte le donne e ha perso il conto di quante ne ha corteggiate.

Marina Streit – 24 anni, avvocatessa, Stato di Rio Grande do Sul – Femminista, intelligente e sensibile. È sarcastica, ha occhio per i particolari e sfrutta queste sue abilità per flirtare e sentirsi desiderata. Non crede nella coppia perfetta ma lascia sempre la porta aperta all’amore.

Caio Giovani – 29 anni, attore, ballerino e cantante, Rio de Janeiro – Molto competitivo. Un tempo nell’esercito, in seguito è diventato artista. Sa bene come rispettare le regole, ma segue anche la corrente. Si definisce un tipo speciale e attraente che non sopporta di perdere.