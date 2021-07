Prevenzione emicrania: erenumab superiore a topiramato

Emicrania: il trattamento con erenumab riduce significativamente il numero di giorni di malattia attiva al mese rispetto al topiramato

Il trattamento con erenumab riduce significativamente il numero di giorni di emicrania al mese rispetto al topiramato. Lo confermano i risultati presentati al 7° Congresso Virtuale della European Academy of Neurology (EAN).

L’uso di erenumab ha anche ridotto la necessità di interrompere il trattamento a causa di eventi avversi (AEs), ha riferito Uwe Reuter, Charité University Hospital Berlin, Berlino, Germania.

Le terapie orali per prevenire l’emicrania sono spesso interrotte dai pazienti, principalmente a causa di problemi di tollerabilità o di una percepita mancanza di efficacia.

Lo studio HER-MES ha arruolato 776 adulti (età media, 40,7 ± 12,4 anni; 85,8% donne) che hanno sperimentato l’emicrania per ≥ 4 giorni/mese ed erano naive al trattamento o non idonei o avevano provato senza successo fino a 3 trattamenti diversi, tra cui metoprololo/propranololo, amitriptilina e flunarizina ma non topiramato.

I pazienti avevano sperimentato emicranie per una media di 21.9 ± 12.4 anni, e 59.4% ha riferito di non aver provato il trattamento con metoprololo/propranololo, amitriptilina, o flunarizina. Un totale di 30.7% dei pazienti ha avuto un’esperienza senza successo con uno di questi farmaci, 8.8% aveva provato 2 di loro, e 1.2% aveva provato tutti e 3 senza successo.

Al basale, il numero medio di giorni di cefalea al mese era 11.5 ± 4.2, e il numero medio di giorni di emicrania al mese era 10.4 ± 3.9. Il 25% dei pazienti ha avuto emicranie da 4 a 7 giorni/mese, mentre la maggior parte (65,7%) ha indicato di avere da 8 a 14 giorni/mese con emicrania, e il 9,3% ha avuto ≥15 giorni con emicrania ogni mese.

I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a 24 settimane di trattamento con erenumab o topiramato. Erenumab è stato somministrato per via sottocutanea una volta al mese ad una dose di 70 o 140 mg (a scelta dello sperimentatore). Il topiramato è stato somministrato per via orale a una dose da 50 a 100 mg/giorno fino a una dose massima tollerata e titolata per il singolo paziente. Entrambi i gruppi hanno anche ricevuto un placebo corrispondente per mantenere lo studio in doppio cieco.

L’endpoint primario dello studio era l’interruzione del trattamento a causa degli effetti collaterali. L’endpoint secondario era il raggiungimento di una riduzione di almeno il 50% del numero di giorni di emicrania mensile dal basale su 4, 5 e 6 mesi.

Gli AE correlati al trattamento si sono verificati nel 55,4% dei pazienti nel gruppo erenumab e nell’81,2% dei pazienti nel gruppo topiramato.

Gli AE gravi si sono verificati nello 0,3% e nello 0,5% dei pazienti, rispettivamente.

Dopo 24 settimane di trattamento, il 10,6% dei pazienti trattati con erenumab ha interrotto il trattamento a causa degli AE. Questo era significativamente inferiore al 38,9% riportato per i pazienti trattati con topiramato (odds ratio [OR] = 0,19; 95% intervallo di confidenza [CI], 0,13-0,27; P)

L’endpoint secondario è stato raggiunto nel 55,4% dei pazienti nel gruppo erenumab contro il 31,2% dei pazienti nel gruppo topiramato (OR = 2,76; 95% CI, 2,06-3,71; P)

“I risultati di questo primo studio head-to-head di una terapia mirata al percorso del CGRP rispetto a una terapia profilattica standard-of-care forniranno una guida per informare il processo decisionale clinico per il trattamento preventivo dell’emicrania”, ha detto il dottor Reuter.