Passi avanti per il calcolo dell’età di metilazione del DNA

Pubblicato su NAR un importante lavoro Iac-Cnr per il calcolo dell’età di metilazione del DNA su un’ampia gamma di tessuti

In un lavoro pubblicato su Nuclear Acids Research il gruppo di ricerca dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone” del Cnr (Iac-Cnr) e dell’Università di Bologna ha messo a punto il più ampio hub web per il calcolo dell’età di metilazione di un vasto numero di tessuti e con diverse tecnologie.

E’ noto che, con il tempo, variano i livelli di metilazione del DNA. L’età di metilazione (methylage) è un valore che rende conto dell’età biologica del tessuto da cui un campione è prelevato e gli scostamenti di tale valore dall’età “cronologica” sono un indicatore molto precoce di possibili patologie.

Utilizzando i dati di metilazione del DNA, la “methylage” è misurabile tramite elaborazioni computazionali chiamate orologi epigenetici (epigenetic clocks). Per confrontare diversi modelli, favorire l’interscambio, la disponibilità, la robustezza e la standardizzazione di questi clocks, al fine di una migliore fruizione anche in ambito clinico, in questo lavoro è stato organizzato un set selezionato di epigenetic clocks all’interno di un servizio web hub, chiamato “Estimage” (http://estimage.iac.rm.cnr.it) che, in modo intuitivo e informativo, consente la rapida identificazione, il calcolo e il confronto dei test disponibili, con il supporto di statistiche standard.

Questo servizio web è attualmente il più ampio disponibile e permette di calcolare l’età di metilazione su un’ampia gamma di tessuti e a partire da un vasto numero di tecnologie per la misurazione della metilazione.

