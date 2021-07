Motley Crew è il nuovo singolo di Post Malone

E’ disponibile in rotazione e in digitale ‘Motley Crew’, il nuovo singolo di Post Malone. Il brano arriva a due anni dall’uscita dell’album ‘’Hollywood’s Bleeding’’ del 2019 e inaugura la sua nuova fase musicale. L’annuncio è stato dato tramite un teaser sui profili social dell’artista, che ha collezionato in poco tempo oltre 1 milione di like.

‘Motley Crew’, traccia principale di un progetto legato a un documentario in arrivo prossimamente, è un inno alla rabbia, all’altezza di quanto già fatto in passato e in perfetto stile Post Malone. Ad accompagnare il brano è anche il video diretto da Cole Bennett e co-prodotto da DreVision Media. Girato presso Auto Club Speedway, vede la presenza delle star delle gare automobilistiche NASCAR Denny Hamlin e Bubba Wallace. Altri ospiti Tommy Lee, Big Sean, French Montana, Kerwin Frost, LoveLeo, SAINt JHN, Ty Dolla $ign, Tyga, Pressa, Trinidad James, e Tyla Yaweh.

Il 24 aprile 2020 Post Malone e ilbatterista Travis Barker, hanno tenuto un concerto tributo ai Nirvana in diretta streaming, nato per raccogliere fondi devoluti all’Organizzazione mondiale per la salute per combattere la pandemia di COVID-19. In quella occasione, spiega la Dire (www.dire.it), Post Malone ha annunciato aver iniziato la lavorazione al quarto album di inediti.