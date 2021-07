Liverpool: giocatore dell’Everton arrestato per pedofilia

Scandalo in Premier League: a Liverpool un calciatore dell’Everton, di cui non è stata resa nota l’identità, arrestato per pedofilia. Il club collabora con le autorità

“L’Everton può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un’indagine della polizia. Il Club di Liverpool continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni”.

Lo comunica il club inglese di Premier League, attualmente allenato dall’ex Inter e Napoli Rafa Benitez, dopo che un suo tesserato è stato arrestato con l’accusa di reati sessuali su minori. Come riporta il quotidiano ‘The Sun’, il giocatore è stato arrestato e interrogato venerdì dalla polizia e poi è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini. L’identità del giocatore, spiega la Dire (www.dire.it), non è ancora stata rivelata.