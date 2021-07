Inferno è il nuovo album del rapper Zero Positivo

Fuori per Old Skuul Records “Inferno”, il nuovo album del rapper Zero Positivo: il disco è su tutte le piattaforme streaming

Dopo l’uscita dei due singoli “666” e “Cronache di me”, ZERO POSITIVO pubblica il suo primo album, “Inferno” firmato Old Skuul Records. Prodotto da Sharm e Nasto, l’album contiene dieci tracce che bruciano di rabbia, disperazione e dolore, con cui il giovane rapper milanese racconta la sua discesa all’inferno. Un macigno inamovibile che lo trascina in basso, verso gli abissi dell’amarezza e della degradazione esistenziale. Quindici anni di vita vera che eruttano come lava incandescente ed inarrestabile, attraverso un linguaggio crudo e autentico, dal flow ardente ed impetuoso.

“Questo disco racconta la mia storia, le emozioni, i pianti e le crisi che in questi ultimi quindici anni hanno reso il giardino della mia vita un campo minato.” – spiega Zero Positivo – “Mi sono fatto strada con le unghie e con i denti, una scalata infinita che sembrava volesse soltanto vedermi ricadere, ma ho vinto io. Il mio viaggio sulla sponda oscura è giunto al termine, ed è proprio per questo che sono in grado di raccontarvelo. Ci vediamo dall’altra parte.” – conclude.

Un percorso di metamorfosi intrapreso da ZERO POSITIVO, una condizione inevitabile come la transizione tra passato e presente, separati ma interdipendenti.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver accompagnato Zero Positivo nella pubblicazione del suo primo disco.” – afferma Loris Negro, Label Manager di Old Skuul Records – “‘Inferno’ è un progetto coraggioso, rap hardcore allo stato puro che non lascerà di sicuro indifferenti. Dieci tracce scritte magnificamente, alcune delle quali vedono la presenza di featuring perfettamente integrati nel progetto, fatti non per convenienza ma per convinzione, e questo si sente.”

Tracklist (10 brani)

1. Intro

2. Inferno

3. Malebolge

4. Killuminati feat. Nowaz

5. Giuda feat. Blast

6. 666

7. Zeropositivo

8. Blood Eagle feat. Riace

9. Cronache di me

10. Scripta manent feat. Milly Maggiore



Ascolta l’album “Inferno” qui: https://spoti.fi/3pJiXss

Zero Positivo, classe 2003, si appassiona al rap all’età di 14 anni. Inizia subito a scrivere i suoi primi testi in cui si sfoga parlando di un’infanzia difficile e problematica. Dopo circa un anno e mezzo di gavetta tra provini, rappate su type beat e freestyle al parco, esce il suo primo singolo ufficiale “Arrivederci” su tutte le piattaforme digitali nel gennaio 2020. I suoi ultimi due singoli “666” e “Cronache di me” anticipano invece l’imminente uscita del suo primo disco ufficiale, “Inferno” disponibile ovunque.



Link Ufficiali

Instagram: @zeropositivo_

Spotify: Zero Positivo

YouTube: zeropositivo