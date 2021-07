Il Podere La Doccia è tra “I cieli più belli d’Italia”

Podere La Doccia in Toscana è certificato tra “I cieli più belli d’Italia”, distinguendosi come destinazione ideale per il Turismo Astronomico

Nella incantevole Val di Chiana, a pochi chilometri da Arezzo, c’è un luogo in cui poter tornare ad ammirare il cielo stellato e la Via Lattea in tutto il loro splendore, un luogo fondato sull’armonia e la sinergia tra l’essere umano e la natura: Podere La Doccia, a Civitella, ottiene la Certificazione di Qualità “I cieli più belli d’Italia​” da parte di Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico.

La destinazione toscana – meta ideale per trascorrere momenti di relax a contatto con la natura, le tradizioni ed i sapori locali – si distingue ora come uno dei luoghi migliori d’Italia in cui osservare il firmamento e vivere emozioni sotto il cielo stellato.

Podere La Doccia ha infatti ottenuto la Certificazione “I cieli più belli d’Italia” – Silver, conferita dal team di Astronomitaly dopo averne valutato la qualità astroturistica.

La location è incastonata tra le colline della Val di Chiana aretina, all’interno di un’area ad alta vocazione olivicola e conta oltre 1000 olivi secolari. L’olio qui prodotto è stato riconosciuto come Presidio Slow Food, una certificazione applicata per la salvaguardia delle produzioni d’eccellenza gastronomica, a testimoniare gli sforzi e la passione profusi nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Ben 11 ettari sono poi dedicati alla produzione vitivinicola, da sempre attenta alla qualità e sostenibile dal punto di vista ambientale.

L’Agriturismo di Podere La Doccia nasce dalla ristrutturazione di una casa colonica risalente al XVIII secolo, dotata di pannelli fotovoltaici e pannelli solari per la produzione di energia elettrica e riscaldamento dell’acqua. L’offerta in termini di accoglienza è concepita proprio per soddisfare ogni esigenza del viaggiatore. Vi sono infatti 6 camere da letto con bagno privato, tra cui una suite con vasca idromassaggio riscaldata su un balcone privato esterno, e 2 appartamenti, uno de quali completamente accessibile e privo di barriere architettoniche, insieme ad una piscina a completa disposizione degli ospiti.

Abbiamo menzionato la sinergia tra umanità e natura, che trova l’origine delle sue salde radici nella terra coltivata e curata con amore e passione; una sinergia che ora si estende verso l’infinito della volta celeste. Podere La Doccia aggiunge così il cielo stellato al suo paesaggio, a testimonianza del suo impegno per valorizzare il patrimonio naturale: le distese di ulivi e vigneti si fondono con le stelle che solcano il cielo di notte, in una terra sospesa nel tempo e nello spazio, ricchissima anche sotto il profilo storico-culturale.

Una Certificazione Astroturistica

La Certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.

Tutte le informazioni sul Podere La Doccia:

https://www.astrotourism.com/place/europe/podere-la-doccia/

Link alla galleria fotografica del Podere La Doccia sotto le stelle:

https://www.flickr.com/photos/astronomitaly/albums/72157719505929640

Maggiori dettagli sulla Certificazione “I cieli più belli d’Italia”:

https://www.astronomitaly.com/certificazione