Il Ghettolimpo tour di Mahmood parte dall’Oversound di Lecce

Mahmood è pronto a portare in giro per l’Italia live l’atmosfera di ‘Ghettolimpo’, il nuovo album uscito l’11 giugno.

Dopo un anno e mezzo di stop, il cantautore torna così alla dimensione live per presentare pubblico il suo ultimo lavoro, fatto di due anime dalle molte sfumature che si ritrovano e intersecano nei testi del disco.

Mahmood, le tappe del tour estivo:

13 agosto 2021 – Oversound Festival – Piazza Libertini, Lecce

21 agosto 2021 – Arena Rugby Mariapia, Alghero (SS)

24 agosto 2021 – Piazza Castello, Benevento

26 agosto 2021 – Piazza Riforma, Lugano

4 settembre 2021 – Teatro Antico, Taormina

A breve inoltre, verrà annunciato il live al prossimo Lucca Summer Festival, presso le Mura Storiche di Lucca. Tutte le info sul tour di Mahmood sono disponibili su www.friendsandparters.it

Le date estive si aggiungono a quelle autunnali già previste:

12 novembre 2021 – Casa della Musica, Napoli

13 novembre 2021 – Atlantico Live, Roma

16 novembre 2021 – Tuscany Hall, Firenze

19 novembre 2021 – Vox Club, Nonantola (MO)

20 novembre 2021 – Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO)

23 novembre 2021 – Alcatraz, Milano

24 novembre 2021 – Alcatraz, Milano

‘Ghettolimpo’, un disco nato da ricerca e sperimentazione

Frutto della continua ricerca e sperimentazione musicale di Mahmood, l’album apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ogni traccia rimanda a una simbologia e alla storia di un personaggio, rivelandosi all’ascoltatore brano dopo brano. Un universo popolato di dei e svariate figure, dove si uniscono le suggestioni tratte dai miti greci insieme alle esperienze di eroi moderni che vivono la loro quotidianità.

‘Ghettolimpo’ come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) presenta una direzione narrativa fatta di immagini ed estetica che vanno a comporre un racconto coerente in ogni dettaglio, nello stile e anche nelle collaborazioni. E così si trovano due preziosi featuring con Elisa in “Rubini” e con Woodkid in “Karma”. Con la supervisione artistica di Dardust che lo accompagna fin dagli inizi, Mahmood ha inoltre coinvolto alcuni fra i migliori produttori come MUUT, Francesco Fugazza, Francesco “Katoo” Catitti e autori quali Davide Petrella, Salvatore Sini.