Giaco torna con il nuovo singolo “Kiki”

Dopo l’incredibile successo ottenuto con “DM”, Giaco, l’artista più R’n’B della scena italiana, torna con “KIKI” (distr. Artist First), il suo nuovo singolo.

Il brano, scritto dallo stesso cantautore e prodotto da Nuzzle, è un concentrato di energia e leggerezza, che attraverso un testo accattivante e fresco, posato su incalzanti sonorità urban/R’n’B – impreziosite da sfumature Pop-Dance d’oltreoceano -, ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio tormentone estivo, una hit frizzante e trascinante, in grado di abbracciare i colori dell’estate, senza però tralasciare emozioni e sentimenti.

Sensualità e complicità si intrecciano nel gioco della seduzione, un gioco in cui «più si sale e più se cadi ti fai male», come travolti da un vortice di ritmo e cuore dove il timore di non essere accettati – «nascondo una parte di me», «volare amare odiare e farmi accettare» – viene spazzato via dalla gioia di stare insieme, di condividere, portandoci a «voler lasciare indietro» tutto e tutti – «questo posto, questa gente, le mie pare» -, per poter finalmente vivere e «stare easy, più free».

«Con “KIKI” – dichiara Giaco –, ho voluto trasmettere un messaggio di speranza, leggerezza e positività. Il brano segue la scia sonora di “DM” e chiude un po’ il cerchio di questo mio primo capitolo artistico per aprire una nuova strada, una direzione ancora più accattivante e personale. Credo non potessi trovare modo migliore per farlo, esprimendo il mio concetto di musica e musicalità ed invitando chi mi ascolta ad essere sempre se stesso, indipendentemente da tutto e da tutti».

L’apprensione, la mancanza di autostima e la sensazione di non essere mai all’altezza, ci conducono spesso ad un’apatia involontaria, una routine autoimposta monotona e monotono che ci fa evitare di intraprendere nuove conoscenze e nuovi orizzonti, impedendoci di cogliere l’intero arco cromatico della vita, con le sue sfumature ed i suoi meravigliosi accostamenti.

Colori e sfumature vengono ben rappresentati anche nel videoclip ufficiale che affianca il brano, diretto da Movinflame, in cui l’artista, accompagnato dal talentuoso copro di ballo guidato da Giorgia Riccardi ed Andrea Santafè ed in partenership con Eat. Canapa, riconferma il suo estro creativo autentico ed eclettico.

Giaco, attraverso questo pezzo, ci consente di immergerci in un’atmosfera in cui ogni nuance impreziosisce l’altra, dando vita ad un dipinto lucente e sfavillante ed esortandoci ad esprimere noi stessi, in tutte le gradazioni del nostro animo.

Biografia.

Giaco, pseudonimo di Giacomo Prudente, è un cantautore urban/R’n’B classe 2000. Nato a Ruvo di Puglia (BA), si avvicina alla musica a soli 7 anni, che diventa scudo, rifugio e riparo da sofferenze e difficoltà familiari e trova nella chitarra e nella scrittura, le sue compagne di viaggio preferite, le stesse che lo accompagneranno durante tutto il suo percorso artistico. Con il passare del tempo, affianca allo studio della chitarra quello del trombone, del canto, della produzione e del music business a 360 gradi, frequentando il Conservatorio e diplomandosi al Mast Academy. Il suo obiettivo principale è quello di esprimere se stesso attraverso le sue composizioni, portando un messaggio di autenticità e libertà, il tutto supportato da sonorità pop-funk, R’n’B e Dance, in un connubio di musica e danze. Nel Novembre 2020 Giaco pubblica “Star”, il suo primo singolo ufficiale, che gli consente di farsi apprezzare da pubblico e critica ed a cui segue, nel Marzo 2021, “DM”, la sua seconda release che ottiene un incredibile successo sulle piattaforme digitali sia nella versione originale che in quella acustica. Qualche mese più in là, a Giugno 2021, esce “KIKI”, il suo terzo progetto, che lo consacra ufficialmente alla scena italiana e chiude il cerchio aperto con il pezzo precedente, per lasciare spazio ad un nuovo sound, più accattivante e personale. Poliedrico, talentuoso, diretto ed incisivo, Giaco, attraverso la sua musica, porta al mondo messaggi di libertà e speranza e grazie alla sua caratura vocale e ad una versatilità degna delle più grandi star, è riconosciuto come uno dei migliori rappresentanti del panorama underground italiano.

