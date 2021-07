Fornero consulente del Governo: la Lega non ci sta

L’ex ministro Elsa Fornero consulente del governo Draghi, la Lega attacca: “La scelta non è sinonimo di tranquillità e serenità su eventuali interventi in materia pensionistica”

Interrogazione della Lega sul ruolo di Elsa Fornero, che secondo notizie di stampa “farà parte, nella veste di consulente, della squadra di tecnici del Consiglio d’indirizzo per la politica economica, istituita circa dieci giorni fa dal sottosegretario Tabacci”.

Il partito di Matteo Salvini, spiega la Dire (www.dire.it), interroga il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, spiegando che “indubbiamente la scelta di Elsa Fornero non è – per gli interroganti – sinonimo di tranquillità e serenità rispetto ad eventuali interventi in materia pensionistica, anche alla luce della prossima scadenza della sperimentazione di quota 100″.