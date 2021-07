Fare l’amore con il ciclo: con Flex Disc è possibile

Flex Disc è l’assorbente interno che consente di fare l’amore durante il ciclo con il proprio partner aiutando a superare il normale imbarazzo

e mestruazioni sono un evento fisiologico, importante nella vita di una donna. Fare l’amore durante il ciclo con il proprio partner, per chi lo desidera, è possibile ma spesso c’è un normale imbarazzo legato alla paura di sporcare o al disagio di non sentirsi desiderabili. Per superare tali ostacoli psicologici e pratici, provati sia da donne che da uomini, la The Flex Company, una start up di San Francisco attiva nel settore sanitario, ha ideato il Flex Disc, sul mercato dal 2017. La fondatrice Lauren Schulte ha motivato tale idea con l’obiettivo di far si che le mestruazioni non influenzino e limitino la vita sessuale della donna.

Il Flex disc non è altro che una versione rivisitata delle coppette mestruali per raccogliere il flusso evitando tamponi interni, ma diversamente da queste non va rimosso durante il rapporto sessuale. E’ stato creato con materiali ipoallergenici, clinicamente testato e privo di componenti tossiche.

Il suo funzionamento è molto semplice, è un anello con una sottile membrana da posizionare appena sotto la cervice creando una sorta di barriera che blocca temporaneamente il flusso mestruale e allo stesso tempo grazie alla sua natura soffice e flessibile non intralcia i rapporti di coppia, rimanendo impercettibile per entrambi i partner. Ogni dischetto è monouso e può essere indossato fino a 12 ore di fila.

Non è tuttavia un contraccettivo, quindi non impedisce una gravidanza e non protegge nemmeno dalle malattie sessualmente trasmissibili in quanto il sangue mestruale è veicolo di batteri e virus tanto quanto le altre secrezioni vaginali, per cui ricordatevi di abbinarlo al vostro metodo anticoncezionale preferito.

Gli esperti di Dire Giovani (www.diregiovani.it) ricordano che il ciclo mestruale è una cosa naturale ma non per tutti rappresenta una situazione attraente, l’importante nei momenti di intimità è sentirsi a proprio agio con se stessi. Inoltre è fondamentale il dialogo all’interno della coppia per potersi confrontare apertamente col partner in modo che entrambi possiate godere del piacere sessuale senza imbarazzi evitando che si creino sentimenti negativi che rovinino l’intesa.