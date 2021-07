Diabete: nuova speranza da insulina in capsule

Insulina in capsule: successo per 25.000 somministrazioni in uno studio di fase 2b in pazienti con diabete di tipo 2 in fase iniziale

Diabetology Ltd, una società britannica con attività nel Regno Unito e in Australia, ha annunciato che la sua insulina orale, (Capsulin), ha completato con successo 25.000 somministrazioni in uno studio di fase 2b in pazienti con diabete di tipo 2 in fase iniziale.

Presentato come notizia dell’ultima ora all’imminente meeting dell’American Diabetes Association, lo studio dimostra che la formulazione in capsule può ottenere cambiamenti statisticamente significativi nei parametri chiave. La dose target di soli 150iu (5mg) per capsula può portare l’endpoint primario dello studio – HbA1c (emoglobina glicata), l’endpoint secondario – FPG (glicemia a digiuno) e i trigliceridi verso i range raccomandati entro sole 12 settimane di trattamento, senza alcun aumento di peso.

Lo studio ha raggiunto il suo endpoint nei pazienti con diabete allo stadio iniziale di una riduzione di HbA1c >0,5%. I dati hanno anche mostrato che più alto è il livello di ingresso di HbA1c, più alta è la risposta raggiunta, culminando in una caduta statisticamente significativa maggiore di una media dell’1,3% (p = 0,035) per quei pazienti che entravano con un HbA1c di >9% nei gruppi di dosaggio combinato 150 e 300IU.

Un aspetto importante dello studio è che non ci sono state incidenze di ipoglicemia nel periodo di trattamento di 12 settimane, anche al doppio della dose target, come era stato previsto. Questo è dovuto all’assorbimento dell’insulina dall’intestino tenue al sistema della vena porta che dirige l’insulina al fegato dove il controllo del glucosio è regolato, ma evita che alti livelli di insulina vadano nel flusso sanguigno periferico. Il concetto della somministrazione di insulina senza che i pazienti vadano in sovradosaggio a è una svolta necessaria nel trattamento e potrebbe permettere a tutti i pazienti diabetici di usare un’insulina umana in qualsiasi stadio della malattia.

I pazienti hanno mostrato dislipidemia quando sono entrati nello studio. Tuttavia, sia i trigliceridi che il colesterolo LDL sono stati abbassati dopo essere stati trattati con 150iu di insulina BID, indicando che Capsulin può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

La formulazione della capsula comoda da inghiottire è stabile a temperatura ambiente e non contiene nuove entità chimiche, il che la rende un prodotto sicuro e facile da produrre in modo economico su larga scala.

I risultati della fase 2b dello studio clinico di Capsulin condotto in 15 siti in India dall’organizzazione di ricerca clinica JSS Research vengono presentati oggi come notizia dell’ultima ora al meeting annuale dell’American Diabetes Association (ADA) negli Stati Uniti, che si tiene praticamente a causa della pandemia. Questo segue un innovativo studio di fase 2a nel Regno Unito in pazienti diabetici di tipo 2 in fase avanzata, rivisto da esperti e pubblicato sulla rivista Diabetes, Obesity and Metabolism. Presentazioni precedenti sono state fatte all’EASD di Roma e all’ADA di San Diego, descrivendo i risultati di un precedente studio di fase 2 in pazienti di tipo 1.

Commentando la notizia, Mark Evans, lettore in medicina diabetica presso l’Istituto di Scienze Metaboliche dell’Università di Cambridge e medico consulente onorario in Diabetologia a Addenbrookes (Cambridge University Hospitals NHS Trust) ha detto: “Il potenziale per l’insulina di essere disponibile in una forma di capsula orale è stato un obiettivo per i ricercatori e le persone con diabete per molti decenni.

Questo studio di fase 2b è promettente, dimostrando che una preparazione di insulina orale può produrre effetti clinicamente significativi di abbassamento della glicemia in persone con diabete di tipo 2 in fase iniziale. È particolarmente incoraggiante che ciò sia stato ottenuto senza ipoglicemia problematica. Oltre al vantaggio di essere una capsula orale, il farmaco ha il vantaggio di essere stabile a temperatura ambiente per almeno 6 mesi, il che potrebbe consentire un’ampia distribuzione e un uso clinico. Tutti noi siamo impazienti di vedere i risultati dei previsti studi di fase 3”.

Roger New, co-fondatore di Diabetology Ltd, una società del gruppo Proxima Concepts, ha spiegato l’importanza del nuovo trattamento peptidico orale: Abbiamo lavorato per molti anni per creare una preparazione efficace di insulina per i pazienti da assumere in forma di capsule, che può essere ingerita per via orale e assorbita per avere un effetto misurabile sugli esiti della malattia.

“Uno degli ostacoli principali è stato quello di raggiungere un livello di assorbimento tale da rendere la pillola accessibile e sicura. Il nostro approccio offre il potenziale per un efficace uso terapeutico dell’insulina orale Capsulin nel diabete e può essere un mezzo più fisiologico, e quindi preferibile, di fornire insulina con alti margini di sicurezza. Diabetology Ltd chiederà l’approvazione per entrare nella fase finale dei test negli studi di fase 3. Sta anche intraprendendo ulteriori studi in Australia per valutare il pieno potenziale clinico dell’insulina orale per il diabete di tipo 1”.

Glen Travers, co-fondatore australiano della società, ha commentato: “Questo lavoro apre la strada a ‘primi studi sull’uomo’ da effettuare in Australia per sviluppare il secondo GLP1 orale disponibile per i pazienti con diabete di tipo 2 che ha anche effetti benefici sul controllo del peso e potenzialmente il primo prodotto orale insulina/GLP1 RA in una singola capsula”.