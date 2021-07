Christian Baroni online con il nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Un’altra foto”, il nuovo singolo di Christian Baroni

Un’altra foto è una canzone che parla di una richiesta di perdono, pur restando fermo sulle proprie convinzioni. Alla base di tutto ciò, c’è una nota preponderante di dolcezza che ricorda i momenti vissuti insieme tramite delle immagini fissate nel tempo. Spiega l’artista a proposito del suo nuovo singolo: «Ho scelto questo brano come mio primo singolo perché può rappresentare a primo impatto, una parte importante sia della mia personalità artistica che umana».

Biografia

Christian Baroni cantautore romano di 20 anni. Inizia a scrivere brevi testi all’età di 15, che con il passare del tempo diventano canzoni in tutto e per tutto. Il primo approccio alla musica lo ha già in età preadolescenziale con la chitarra, dove fin da subito si approccia con vari generi musicali. Le influenze nella sua musica svariano dal rock al pop, dal metal al blues o il rap.

