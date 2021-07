Cappotto è il nuovo singolo di Mani

Fuori Cappotto, il nuovo singolo di Mani. Dopo la pubblicazione di Non cresciamo mai, torna con un nuovo capitolo atipicamente estivo, arrangiato da Ludovico Bartolozzi, con la produzione di Stefano Luciani. Un brano composto sottovoce durante una notte insonne, su un giro di quattro accordi di chitarra, un inno per tutti quelli che si sentono fuori posto e che fanno fatica ad essere sè stessi.

Sarebbe stato del tutto diverso

se non fossi stato solo in quel letto,

con gli occhi lucidi e le scarpe sul muro

a guardare il solito soffitto.

Marco Feliciani, in arte, è un cantautore nato nel ’99 in Ancona. Si avvicina alla musica già da piccolino grazie al padre e alla zia che lo spronano a prendere lezioni di canto. Si diploma al Liceo Musicale C. Rinaldini di Ancona nel 2018, dove inizia a scrivere le proprie canzoni. Frequenta l’accademia di canto SOM a Prato e successivamente si trasferisce a Milano per studiare all’accademia di musica NAM. Si esibisce in alcuni locali facendo ascoltare la propria musica e, anche, lungo le vie milanesi come artista di strada. Nel 2019 pubblica sulle piattaforme digitali il suo primo singolo da cantautore, “”, registrato al SAE di Milano dae accompagnato da; correlato col videoclip di

Nel 2020, con la stessa produzione, pubblica altri due singoli: “Come l’affronto?” e “Non è stato facile”. “Come l’affronto?” è un dialogo a senso unico con Anna, la zia che lo aveva spinto a cantare e che se ne era andata. “Non è stato facile” è un brano indirizzato a se stessi, che riassume quattro anni di difficoltà e silenzi. Nello stesso anno, a causa della pandemia, torna nelle Marche dove inizia a registrare il suo primo disco con la NuFabric e la produzione di Stefano Luciani e Ludovico Bartolozzi.

