Andrea Bertuzzi pubblica “ARTÙperTU con Enrica al Museo”, libro per grandi e piccini realizzato a sostegno del progetto ideato da Audens

Nella “Sala del Cenacolo” del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano è stato presentato il libro “ARTÙperTU con Enrica al Museo” realizzato a sostegno del progetto ideato da Audens, azienda attiva nel campo dell’innovazione tecnologica.

L’evento è stato presentato da Monica Cerin. Amministatore Unico di Audens, da Marco Bravi, Presidente del Consiglio Nazionale di ENPA, da Marco Melosi, Presidente Nazionale ANMVI e dall’autore, il giornalista Andrea Bertuzzi. Sono intervenuti anche Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, e Roberta Guaineri, Assessora a Turismo, Sport e Qualità Comune di Milano.

Il libro narra la storia fantastica di Artù, rivolta a bambini e ragazzi, ma fruibile anche da un pubblico adulto, che ha lo scopo di sensibilizzare su importanti temi legati al mondo degli animali, quali l’atto di responsabilità che comporta l’adozione o l’acquisto di un cane o di un gatto, l’importanza delle cure veterinarie, la tutela e la sicurezza degli animali da compagnia, la lotta all’abbandono, il pericolo del randagismo. E’ disponibile nei migliori negozi di animali e presso Must Shop del Museo. Si può acquistare anche online sul sito di ENPA : il ricavato delle vendite sarà devoluto da Audens a favore delle attività di adozione a distanza effettuate da ENPA.

Un’avventura a lieto fine, quella di Artù, grazie ad AIDmyPET, medaglietta salvavita ideata da Audens. In caso di emergenza o smarrimento dell’animale che la indossa, chiunque, avvicinando lo smartphone alla scritta AIDmyPET, può leggere i dati inseriti e riportare a casa l’amico a quattro zampe, senza la necessità di ricercare un veterinario nelle vicinanze in grado di leggere il microchip sottocute. La medaglietta è anche un prezioso passaporto sanitario dell’animale perché, oltre ai recapiti telefonici del proprietario e del veterinario, contiene anche informazioni relative a patologie, allergie, profilassi, vaccinazioni e molti altri importanti dati. Comunica con gli smartphone abilitati senza bisogno di App: necessita solo del lettore NFC in modalità ON tra le impostazioni del telefono e di una connessione attiva.

L’AUTORE

Andrea Bertuzzi, milanese, classe 1980, è giornalista professionista. Ha maturato una lunga esperienza nel settore luxury. Collabora con le case editrici per la realizzazione di riviste e volumi, e con le aziende per lo sviluppo di progetti di comunicazione, grazie al supporto di uno staff composto da giornalisti e grafici qualificati. Scrive, fra l’altro, su Meridiani, Domus, Class, Milano Finanza.