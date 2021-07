BBS ADV punta sulla digital production

Digital production in aumento esponenziale: BBS ADV crea un reparto specializzato per rispondere alle nuove richieste

Shooting video e foto, post-produzione e montaggio, realizzazionerender 3D: la richiesta di servizi di digital production per il web e per i social media è in crescita esponenziale da parte delle aziende. Per questo BBS ADV, l‘agenzia con quartier generale a Napoli e sedi a Milano e Rimini, ha strutturato un reparto digital interamente dedicato a tale attività, diventata nel tempo quella maggiormente richiesta sia dai partner storici, sia dai nuovi clienti. La digital production e la gestione dei social media vanno ad integrare e ampliare la gamma di servizi offerti da BBS ADV, forte della propria esperienza ventennale nel campo della brand identity, del marketing e dell’e-commerce.

“I trend la confermano, il mercato la richiede, le aziende la cercano: la digital production è il nuovo servizio su cui abbiamo puntato per accrescere il nostro business – spiega Carmine Pianelli, Ceo e art director di BBS Adv -. Le richieste da parte dei clienti sono cresciute sostanzialmente durante gli ultimi due anni. Ci siamo strutturati internamente e siamo in grado di offrire shooting video e foto, post-produzione e montaggio, realizzazione render 3D. Insieme alla social media strategy e alla gestione e sponsorizzazione dei contenuti, tali attività fanno di BBS ADV una realtà fortemente consolidata nel campo della comunicazione digitale”.

“L’obiettivo – conclude Pianelli – è realizzare i contenuti esattamente come li abbiamo immaginati per il cliente, coerenti con la brand equity e con il concept comunicativo, senza delegare a player esterni. La ‘coerenza di linguaggio’ su tutti i touch points è uno dei key driver della nostra agenzia”.

BBS ADV, nata nel 2001 e oggi presente sul territorio nazionale con le sedi di Milano, Rimini e Napoli, può contare sulla propria ventennale esperienza e uno staff di giovani e brillanti professionisti per offrire servizi di brand identity, digital marketing ed e-commerce, declinando i contenuti creativi in modo coerente su tutti i canali online e offline: campagne di ADV, content strategy, digital production, social media management, SEO e SEM. Nel proprio portfolio conta attività di comunicazione di successo per aziende come Stosa Cucine, Calia Italia, Original Marines, Kocca, Caffè Borbone, Camomilla Italia.