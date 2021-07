22&theMonkey online con “Taylor Mega”

22&theMonkey: “Taylor Mega” è il nuovo singolo disponibile online sulle piattaforme digitali che vibra di spensieratezza e invita al divertimento

“Taylor Mega” è l’ultimo singolo del rapper milanese classe ’92 22&theMonkey.

Nel brano, che emana spensieratezza, punchline e flow si sviluppano su una cassa dritta e conducono l’ascoltatore all’esplosione del ritornello, colorato e delirante. “Taylor Mega” è la rivisitazione artistica della descrizione di una serata, raccontata attraverso una distorsione della realtà, ma senza allontanarsi troppo dai fatti accaduti veramente.

L’obiettivo di questa canzone però non è quello di dare un messaggio esistenziale all’ascoltatore, né farlo riflettere o rivelargli il senso della vita. Ciò che comunica è infatti pura leggerezza, con l’invito a prendersi due minuti per ascoltare, non pensare ai problemi e divertirsi.

Ad accompagnare la traccia è presente un videoclip ufficiale diretto da Lorenzo di Leonardo.

BIOGRAFIA

22&theMonkey rapper classe ’92, nasce a Milano ed attualmente residente in Abruzzo. Nel periodo adolescenziale scopre che la sua vocazione è la musica ma solo nel 2010 entra a far parte del suo primo team. Il progetto dura circa 8 anni in cui il gruppo si esibisce live in note località italiane. Nel 2019 decide di proseguire il percorso musicale da solista con il nome d’arte 22&theMonkey e nello stesso anno vengono pubblicati i suoi primi singoli.

Questo progetto ha l’obiettivo di portare il rap nei club inserendo in tutte le produzioni sonorità che richiamano il sound elettronico, testi che puntino alla musicalità delle parole lasciando spazio a punchline e flow. Nel 2020 entra a far parte del roster dell’etichetta “Sorry Mom!”. Nel 2021 pubblica l’ultimo singolo “Taylor Mega”.