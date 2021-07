Linguaggi Comuni: il disco della residenza artistica

Linguaggi Comuni è un progetto di residenza artistica curata da To Lose La Track in collaborazione con Luna Malaguti

Linguaggi Comuni è un progetto di residenza artistica curata da To Lose La Track in collaborazione con Luna Malaguti, ha visto la partecipazione del producer Populous e di cinque giovani musicisti emiliani selezionati all’interno del bando SondaMusicaResidente del Centro Musica di Modena, finanziato dalla regione Emilia-Romagna.

La Torre del Centro Musica di Modena come la torre di Babele: una commistione di esperienze e percorsi accomunati dal linguaggio della musica. Cinque musicisti tra i 23 e i 30 anni, provenienti da background molto diversi tra loro (pop, math rock, emo, cantautorato, musica sperimentale), ma connessi dalla passione per la musica e dal desiderio di mettere in gioco se stessi e la propria identità musicale.

Al loro fianco il producer Andrea Mangia, in arte Populous, che ha accettato la sfida di accompagnare i partecipanti, fornendo loro nuovi strumenti, idee e spunti per il futuro.

Una settimana intensa di prove e registrazioni con il supporto tecnico di Lorenzo Borgatti (Big Tree Studio), che hanno portato alla realizzazione di quattro brani originali, pubblicati su tutte le piattaforme digitali e in CD per To Lose La Track.

In concomitanza con l’uscita dell’album verrà stato pubblicato sul sito di To Lose la Track anche un video documentario, realizzato da Paolo Polacchini (Studio Bajkal), che racconta attraverso le immagini l’esperienza dal punto di vista dei partecipanti e degli organizzatori.

TRACKLIST

1. Trocadero

2. Rococò

3. Disclose

4. Escher