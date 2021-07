I Paper Walls tornano con la canzone “Giuda”

In radio, negli store e sulle piattaforme digitali, è disponibile “GIUDA” (distr. UNIVERSAL), il nuovo singolo dei PAPER WALLS

In radio, negli store e sulle piattaforme digitali arriva “GIUDA” (distr. UNIVERSAL), il nuovo singolo dei PAPER WALLS, brano pungente che si spoglia di ogni diplomazia, ma che lancia altresì un messaggio molto positivo, quello di non cadere mai nel tranello della viltà.

“Giuda”, dal titolo emblematico e dal testo metaforico, è un brano che gioca con il parallelismo tra la figura storica del traditore e la libertà di scelta di snaturare la propria personalità, dopo essere stati feriti, indossando così le vesti del carnefice – racconta l’autrice Sonia Belvedere – una lotta interiore che spesso ci vede protagonisti in svariati momenti della vita ma che, come citano le parole del ritornello: “Non mi prenderai mai, tu non mi porterai giù con te”, non deve risolversi con l’abbandono dei propri princìpi, ma sempre con l’innalzamento del proprio animo da tutte le becere provocazioni che ognuno incontra nel proprio percorso di vita”.

“Giuda” è anche video per la regia di Manuel Guaglianone che dice: “Una doppia personalità: il bene e il male, il buono e il cattivo, la vittima e il carnefice. Protagonisti di questa storia sono due personalità opposte, in contrasto tra loro che riflettono la lotta interiore che spesso si verifica dopo essere stati feriti o dopo una grande delusione. Trovare, alla fine, il giusto equilibrio rimanendo sé stessi senza cedere alle provocazioni che la vita pone dinanzi a noi.”

Qui il video: https://youtu.be/nM-jqlDRry0

BIOGRAFIA

I Paper Walls nascono nel 2010, e sono Sonia Belvedere (cantante e autrice), Nicola Renigaldo (chitarrista e compositore) e Angelo Pipoli (batterista). Muniti di fantasiose melodie accompagnate da testi realistici e irriverenti, lasciano trapelare nei loro brani risvolti sempre intimi e profondi. Nel corso degli anni percorrono tutta l’Italia, e non solo, esibendosi in più di 200 concerti. Partecipano a numerosi contest nazionali che spesso li hanno visti salire sul podio. Pubblicano vari singoli inediti, sempre scritti e composti da loro, ben accolti dalle radio in Italia e all’estero. Nel 2014 il primo singolo è “False realtà”, col quale partecipano al Festival estivo di Piombino classificandosi terzi. Seguono altri singoli e sperimentano sempre nuove sonorità, escono infatti “Senza uscita” e “Stringimi”. Alle spalle anche un tour europeo che ha permesso alla band di esibirsi in numerosi concerti tra Austria, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia. Adesso sono pronti con il loro nuovo lavoro discografico, dal sound moderno che strizza l’occhio alle sonorità d’oltre oceano.

LINK

https://instagram.com/paperwallsrock

https://www.facebook.com/paperwallsrock/

https://twitter.com/paperwallsrock

https://www.youtube.com/channel/UCCeCVdxQMkOMHPMZ4WjraWg