Gran finale per “Una pezza di Lundini”

Televisione, doppio appuntamento e finale di stagione per “Una pezza di Lundini”, il programma di Rai2: sarà in onda il 19 e il 20 luglio

Settimana con doppio appuntamento su Rai2 per “Una pezza di Lundini”: il programma “inadeguato” condotto da Valerio Lundini andrà in onda eccezionalmente di lunedì – 19 luglio alle 22.55 – e avrà ospite Maccio Capatonda.

Atteso poi per martedì 20 luglio, alle 23.10, il gran finale di stagione: ultima occasione per immergersi nella dimensione a volte disturbante e surreale che ha reso questo programma unico nel panorama televisivo. In studio come sempre Emanuela Fanelli e la band dei Vazzanikki. Ogni puntata è diversamente bella. “Una pezza di Lundini”, prodotto da Rai2 con la collaborazione di Stand By me, è un programma di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini. Con Emanuela Fanelli. A cura di Daniela di Mario.