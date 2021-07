Gli Evolve Alba online sulle piattaforme streaming con “Farfalle e Spine”: è il nuovo singolo che racconta il viaggio verso una rinascita

Gli Evolve Alba pubblicano “Farfalle e Spine”, brano pop rock che descrive la transizione tra la fine di una storia d’amore e l’improvviso arrivo di una nuova “distrazione”.

Tutto nasce quasi per gioco, ma il trasporto emotivo che viene a crearsi gradualmente fa riscoprire un brivido che può condurre in territori inesplorati.

Non è un caso se la frase del ritornello “Farfalle e Spine nello stomaco” descrive metaforicamente il contrasto tra un passato difficile da cancellare ed un presente che fiorisce in un impeto travolgente.

“Farfalle e Spine” rappresenta una notte vissuta nella passione che si conclude all’alba, portando a destinazioni inaspettate.

Il videoclip ufficiale che accompagna il brano riprende questo concetto attraverso un viaggio dentro sé stessi, descrivendo emozioni forti e contrastanti. È la rappresentazione visiva di uno spaccato della mente umana: questa si divide tra la volontà di restare aggrappati al passato e quella di lasciarsi andare alla moltitudine di colori rappresentata da un nuovo amore.

Il percorso degli Evolve Alba parte nel 2018 da Nicola Lazzaro [ Chitarra / Voce / Synth ] e Nicola Ongania – [ Chitarra solista ]. Dopo un progetto di oltre 4 anni nel progressive rock metal e lunghe esperienze nella musica inedita, decidono di formare gli Evolve Alba.

Entrambi con influenze legate al Rock, alla musica Indie e una predizione per l’inquieta elettronica pesante. Aggiungono alla band Luigi Carrai – Batteria e la polistrumentista Melissa Sgorlon – al Basso e ai Cori.

Il gruppo si muove nel Pop Rock con influenze Alternative ed Elettroniche

Gli Evolve Alba si distinguono per l’ impronta Elettronica e Rock, a volte vicina alla Rock Dance, altre volte vicina al far tremare gli small glasses dei locali. Sempre con la voglia di urlare al mondo che qualcosa non funziona, o che funziona così bene da poter estinguere in fretta il pianeta. Pur mantenendo chiaro l’unico faro al di fuori di una materiale esistenza, immersi nelle percezioni e nei sentimenti.