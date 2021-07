FIA WEC: Rovera e la Ferrari trionfano a Monza

Rovera rimonta e vince a Monza su Ferrari 488 GTE nel terzo round FIA WEC: secondo successo iridato in classe Am per il pilota varesino nella 6 Ore di casa

Da ultimo a primo: in rimonta Alessio Rovera ha vinto la 6 Ore di Monza, terzo round del Mondiale Endurance 2021, al volante della Ferrari 488 GTE del team AF Corse. Per il 26enne pilota varesino si tratta del secondo centro iridato stagionale nella classe GTE Am insieme ai compagni di equipaggio François Perrodo e Nicklas Nielsen. Sul circuito di casa, in gara Rovera ha anche ottenuto il giro più veloce della categoria in 1’46”917.

Il successo del terzetto AF Corse è arrivato dopo una sfortunata penalty rimediata in qualifica. Perrodo aveva qualificato la GTE di Maranello numero 83 in seconda posizione, ma per un’inezia tecnica sulla griglia di partenza l’equipaggio ha dovuto prendere il via della 6 Ore dall’ultima fila. Proprio Rovera ha inaugurato la rimonta portandosi da quindicesimo a terzo nei primi 10 minuti di gara e poi prendendo il comando nell’alternarsi con il compagno di squadra francese fino a oltre la quarta ora. Gli ultimi due stint sono stati completati da Nielsen, che ha concluso in testa alla categoria sotto alla bandiera a scacchi. Per i tre si tratta di una vittoria fondamentale in ottica FIA World Endurance Championship, che bissa quella conquistata alla 6 Ore di Spa il 1° maggio e che ora permette di concentrarsi con serenità sull’appuntamento con la leggenda che li attende alla 24 Ore di Le Mans il 21-22 agosto.

Rovera dichiara dopo Monza: “Fantastico vincere in casa la tappa del FIA WEC, non solo per il Mondiale ma anche per il fatto che finalmente il pubblico, seppure limitato, ha potuto seguirci in autodromo. E alla cerimonia del podio si è sentito. In gara mi sono divertito perché la macchina andava fortissimo ed era bella da guidare. Nel primo stint dovevo sorpassare il più velocemente possibile, poi due ottimi stint nella parte centrale, il passo era davvero buono. Abbiamo ottenuto il massimo e vale anche di più, considerando quanto accaduto in qualifica. Ora aspettiamo Le Mans, è la gara sulla quale puntiamo: uno perché è le Mans e due perché vale 50 punti!”.

FIA World Endurance Championship 2021: 1° maggio 6 Ore di Spa; 12-13 giugno 8 Ore di Portimao; 18 luglio 6 Ore di Monza; 21-22 agosto 24 Ore di Le Mans; 30 ottobre 6 Ore del Bahrain; 6 novembre 8 Ore del Bahrain.

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it