“Dolomiti” è la nuova canzone di Parrelle

Luppolo Dischi presenta Dolomiti, il nuovo singolo del cantautore Parrelle distribuito da Artist First. Anche questo brano, dopo il fortunato dalle22alle5, vede la produzione del produttore milanese Simone Sproccati (Meli, I Segreti, Zibba, Salmo, ecc.).

Parelle racconta così il suo ultimo brano: “A volte non serve Rai1 né un televisore da 54 pollici per godere di uno spettacolo in prima serata. A volte bastano quegli occhi, quegli stessi occhi che renderebbero Versailles persino l’abitacolo della tua macchina che non lavi da mesi. E pazienza se non dormi da giorni, se le tue occhiaie descrivono traiettorie imperfette, come le Dolomiti, sì: io su questa pista da scii che ho sotto le palpebre, ci abiterei insieme a te. Ti andrebbe di sentire meno freddo?”.

CHI È PARRELLE?

All’anagrafe Pierluigi Russo, Parrelle nasce a Pompei nel dicembre 1994. Artista eclettico, ama navigare negli oceani della new wave indie-pop strizzando l’occhio al cantautorato italiano grazie alla capacità di raccontare e raccontarsi attraverso ricordi, metafore, parole.

Vivo a Boscoreale, paese in provincia di Napoli con gli occhi sul Vesuvio, in una strada che porta il nome di “Via Parrella” al singolare, ma che nel corso degli anni, grazie al dialetto, viene comunemente definita al plurale: “abito ai Parrelle”; da qui nasce il mio nome d’arte, la strada dove abito, perché ovunque mi porterà la musica non dovrò mai, e dico mai, dimenticare da dove sono partito, le mie radici.

